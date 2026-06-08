Κυρ. Μητσοτάκης: Θα μιλήσει αύριο σε εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11.00 θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «6 χρόνια gov.gr: Κλικ και έγινε!», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Στις 19.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Christiane Amanpour στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν o «Economist» και το iefimerida.gr, στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.

Υπενθυμίζεται ότι, τη στήριξη της Ελλάδας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τη διαφύλαξη του καθεστώτος των Αγίων Τόπων και την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η συνεργασία της Ελληνικής Πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, οι εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς των Ιερών Προσκυνημάτων (status quo), συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων προστασίας των ιστορικών δικαιωμάτων και αρχαίων προνομίων του Πατριαρχείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, υπό το φως της πρόσφατης κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε το διαχρονικό ενδιαφέρον της Ελλάδας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας και ειδικά των ορθόδοξων χριστιανών που είναι η αρχαιότερη χριστιανική κοινότητα στους Αγίους Τόπους και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της λατρείας.

Η επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων εντάσσεται στο πλαίσιο της στενής και διαρκούς συνεργασίας της Ελληνικής Πολιτείας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έρχεται σε συνέχεια των επανειλημμένων επισκέψεων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης στους Αγίους Τόπους.