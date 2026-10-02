Κυρ. Μητσοτάκης: Θα αυξήσουμε το επίδομα θέρμανσης ενόψει χειμώνα – Οι ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου

Σαφές μήνυμα ότι το επίδομα θέρμανσης θα ενισχυθεί περαιτέρω ενόψει του φετινού χειμώνα έστειλε από το Λιτόχωρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε αυξημένη οικονομική στήριξη, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές της χώρας όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι εντονότερες.

Η αναφορά έγινε κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός στάθηκε ειδικότερα στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζουν κατά τους χειμερινούς μήνες οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας.

«Πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα να θερμαίνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε ουσιαστικά το ζήτημα της ενισχυμένης στήριξης για τη θέρμανση, σε συνέχεια όσων είχε ανακοινώσει κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου. Τότε είχε καταστήσει σαφές ότι στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο των 1,75 ευρώ ανά λίτρο.

Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, είχε προαναγγήλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την περασμένη εβδομάδα.

Όπως εξήγησε, θα αφορούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Προσέθεσε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Όπως ανέφερε, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, ενώ οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα όσο και για τυχόν πρωτοβουλίες των εταιρειών.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ της μείωσης των φόρων, υπενθυμίζοντας ότι θα έχουν ήδη μειωθεί 91 φόροι έως το 2027.

Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει φθάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και απαιτείται ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση.

«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.

«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία τον χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.