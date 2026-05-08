Κυρ. Μητσοτάκης: Συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ

από Team MyPortal.gr
Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρώην πρόεδρο της χώρας, για την ανάληψη των καθηκόντων του.

Με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ ο κ.Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι αναμένει ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Η ανάρτηση του κ.Μητσοτάκη έχει ως εξής:

«Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Rumen Radev για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι της ΕΕ/ΝΑΤΟ, αφοσιωμένοι στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».

