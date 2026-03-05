Κυρ. Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Ιράν

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας και Γενικό Γραμματέα του κόμματος «Renaissance» Γκαμπριέλ Ατάλ.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις ελληνογαλλικές σχέσεις, καθώς και για ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Επικοινωνία Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Αιγύπτου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών και αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Μέση Ανατολή.