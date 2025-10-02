Κυρ. Μητσοτάκης: Συναντήσεις με Μερτς και Ρούτε στην Κοπεγχάγη

Διμερείς συναντήσεις με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να έχει αργότερα το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο των εργασιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός την Τετάρτη συμμετείχε στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ όπου συζητήθηκε η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η στήριξη στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισε σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις εργασίες της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «πρέπει να πάρουμε το μήνυμα της Ουκρανίας», ως προς την κρίσιμη σημασία των νέων τεχνολογιών στο πεδίο και επεσήμανε ότι η Ευρώπη πρέπει να βρεθεί στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στην άμυνα, και να αποκτήσει δική της παραγωγική δυνατότητα και καινοτομία.

Επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη πριν από την έναρξη της άτυπης Συνόδου Κορυφής:

«Είναι ευκαιρία να συζητήσουμε κρίσιμα ζητήματα για τη γεωστρατηγική ασφάλεια της Ευρώπης, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η γενικότερη γεωπολιτική παγκόσμια αναταραχή δημιουργούν την αίσθηση του κατεπείγοντος, ώστε επιτέλους η Ευρώπη να περάσει από τα λόγια στην πράξη ως προς την ενιαία ευρωπαϊκή της θωράκιση.

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που υποστηρίζουν τις αμυντικές τους δαπάνες εδώ και πολλά χρόνια σε επίπεδα πολύ ψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου και θα εξακολουθούμε να το κάνουμε δεσμεύοντας πόρους άνω του 3% του ΑΕΠ για τις αμυντικές μας δαπάνες τα επόμενα χρόνια.

Έχει έρθει όμως η ώρα η Ευρώπη σιγά σιγά να κινητοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους για την υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων κοινής ευρωπαϊκής άμυνας, όπως για παράδειγμα για την πυραυλική προστασία ή το τείχος άμυνας για διείσδυση από drones το οποίο είναι ένα από τα σχέδια που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως το οποιοδήποτε κοινό αμυντικό έργο δεν μπορεί να περιορίζεται στα ανατολικά μόνο σύνορα της Ευρώπης. Πρέπει να βλέπει την ασφάλεια της Ευρώπης συνολικά, ασφαλώς να καλύπτει τα ΝΑ και τα νότια σύνορα, έτσι ώστε η ήπειρος μας να είναι θωρακισμένη έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».