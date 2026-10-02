Κυρ. Μητσοτάκης στον Όλυμπο: Σε έναν ταραγμένο κόσμο η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία της

Παρά τις δυσκολίες η χώρα αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον «φρέσκο αέρα των κορυφών», ανέφερε ο πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO. Όπως τόνισε «μένει, έτσι, σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο διεθνές περιβάλλον, σημειώνοντας ότι, σε έναν ταραγμένο κόσμο, η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της, ενώ με αφορμή την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ανέφερε πως αποτελεί, όχι μόνο μια σημαντική αναγνώριση, αλλά και μια διαρκή υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνει η Πολιτεία.

Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ακόμα ότι στόχος είναι η αποτελεσματική θωράκιση του ξεχωριστού οικοσυστήματος της περιοχής και η διατήρηση της πολιτισμικής του ταυτότητας.

Όπως ανέφερε, μετά τις εγγραφές του Ολύμπου, του Ζαγορίου και των Μινωικών Ανακτόρων, ο επόμενος στόχος είναι η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε παράλληλα την ανάδειξη της περιφέρειας με τη συνολικότερη κυβερνητική πολιτική, επισημαίνοντας ότι βασική επιδίωξη είναι οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες για τους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας.

Όπως σημείωσε, ζητούμενο είναι να μειώνονται οι γεωγραφικές αποστάσεις, ώστε να περιορίζονται και οι κοινωνικές ανισότητες.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης εν μέσω ενεργειακής κρίσης, προκειμένου να στηριχθούν οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες κατά τους χειμερινούς μήνες.