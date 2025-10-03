Κυρ. Μητσοτάκης στον αντιπρόεδρο της Google: Αποδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στην προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή με τον αντιπρόεδρο της Google αρμόδιο για ιδιωτικότητα και ασφάλεια, Evan Kotsovinos, την Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων και Δημόσιας Πολιτικής για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, Ευγενία Μπόζου και άλλα στελέχη της Google.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και της Google, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των μηχανισμών προστασίας παιδιών και εφήβων από βλαβερό ή ακατάλληλο περιεχόμενο, ενώ συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού.

Μεταξύ άλλων, σημειώθηκε η ανάπτυξη του KidsWallet, που αποτελεί την πρώτη κρατική εφαρμογή που αφενός επιτρέπει στους γονείς να θέτουν όρια στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά τους και, αφετέρου, παρέχει δυνατότητα επιβεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη.

Τονίστηκε πως η χώρα μας έχει παράλληλα πρωτοστατήσει στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για την καθιέρωση ευρωπαϊκής ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης και για την υποχρεωτική ενσωμάτωση εργαλείων γονικού ελέγχου σε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο, προτάσεις που έχουν τύχει ευρείας αποδοχής ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες που έχουν επιλεγεί ώστε να εφαρμόσουν πιλοτικά το ευρωπαϊκό σύστημα επιβεβαίωσης ηλικίας, το οποίο έχει ήδη ενσωματωθεί στο KidsWallet και η παραγωγική λειτουργία του προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου.

Κατά την έναρξη της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Evan Kotsovinos είχαν τον παρακάτω διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γνωρίζετε πόσο μεγάλη σημασία αποδίδουμε σε αυτόν τον σκοπό. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε επίσης σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε αν μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερες ευρωπαϊκές λύσεις. Πρόκειται για ζήτημα που μας απασχολεί πολύ, όπως και εσάς. Ενδιαφέρομαι πολύ να μάθω περισσότερα, για το τι έχετε πράξει – γνωρίζετε τι κάνουμε εμείς – και, επίσης, ποια είναι η άποψή σας για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση μέσα από τη συνεργασία μας.

Evan Kotsovinos: Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κ. Πρωθυπουργέ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τον κοινό μας στόχο για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τον ηγετικό σας ρόλο και για τις παρεμβάσεις σας σε αυτόν τον τομέα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Γνωρίζουμε ότι συλλογικά, ως ψηφιακή κοινωνία, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, και πράγματι κάνουμε περισσότερα, για να προστατεύσουμε τα παιδιά.

Θα συζητήσουμε για το πώς ενδυναμώνουμε τους γονείς και τα παιδιά στον ψηφιακό κόσμο και πώς τα προστατεύουμε στα προϊόντα μας. Θα μοιραστούμε επίσης μαζί σας μια έρευνα που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, η οποία δείχνει πόσο πολύ οι έφηβοι βασίζονται στις διαδικτυακές εμπειρίες και στην τεχνολογία για την εκπαίδευση και την κοινωνική τους ανάπτυξη.

Πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι θέλουμε επίσης να μιλήσουμε για το ζήτημα της διασφάλισης και της επαλήθευσης της ηλικίας. Είναι ζωτικής σημασίας να μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά στο διαδίκτυο. Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε την ηλικία τους, να γνωρίζουμε αν ένας χρήστης είναι παιδί ή όχι. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά σε αυτό το ζήτημα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και προσβλέπουμε στη συζήτηση που θα έχουμε.

Δημήτρης Παπαστεργίου: Χθες ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα, γιατί ήμασταν μαζί με τον Evan και συζητήσαμε για την επαλήθευση της ηλικίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα. Με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, την κα Virkkunen, δείξαμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε μέχρι το τέλος του μήνα τη νέα στρατηγική για την επαλήθευση της ηλικίας, τη νέα τεχνική προσέγγιση που αποφάσισε να ακολουθήσει η ΕΕ. Τώρα οι αποφάσεις είναι μπροστά μας. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, για να συζητήσουμε περαιτέρω.