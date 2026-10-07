Κυρ. Μητσοτάκης στο MED9: Να στηρίξουμε πολίτες και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια με δημοσιονομική σταθερότητα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9, στο Σπλιτ της Κροατίας.

Στις τοποθετήσεις του στην ολομέλεια, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας που αυξάνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αυτό συνδέεται με τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, επισημαίνοντας επιπλέον ότι οι εξελίξεις αποδεικνύουν τη σημασία λήψης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διύλισης στην ΕΕ.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε, επίσης, στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σημειώνοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ανάλογος και εφάμιλλος των φιλοδοξιών της.

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού και εκδήλωσης υβριδικών απειλών.

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