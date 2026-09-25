Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg: Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία

Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς, όπως ανέφερε, έχει επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεόνασμα.

«Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα», σημείωσε.

Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι.

«Κάποια στιγμή, ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο το κόστος των καυσίμων

Αναφερόμενος στην αγορά καυσίμων και τη φορολογία, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντική δυνατότητα διύλισης, ενώ τα ελληνικά διυλιστήρια εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η φορολογία στα καύσιμα παραμένει υψηλή, επισημαίνοντας πως η δυνατότητα μείωσής της συνδέεται με την έγκριση ευρωπαϊκής εξαίρεσης.

«Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω ότι δεν έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε», είπε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης.

«Πάνω από 55% της ενέργειας παράγεται από ΑΠΕ»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στην ενεργειακή μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Η αναφορά στην οικονομία και τα ελληνικά ομόλογα

Στο σκέλος της συνέντευξης που αφορούσε την ελληνική οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην αλλαγή της εικόνας της χώρας σε σχέση με την περίοδο της κρίσης χρέους.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010, ενώ χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

«Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7», είπε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, τέλος, ότι η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζήτημα πιθανών εξαιρέσεων από ευρωπαϊκούς κανόνες.

«Έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος, όχι μόνο ως Έλληνας», κατέληξε.