Κυρ. Μητσοτάκης στην ομογένεια: Αναγκαίο τίμημα οι δαπάνες για την άμυνα, απαραίτητη επένδυση οι Belharra

Χαιρετισμό σε γεύμα της ομογένειας απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην άμυνα και την ασφάλεια κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως οι επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα και η αύξηση δαπανών, είναι ένα «αναγκαίο μέτρο» στην περίοδο που ζούμε.

«Υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πολιτών και των συνόρων» τόνισε για να προσθέσει: «Η αύξηση στις δαπάνες για την Άμυνα είναι ένα αναγκαίο τίμημα για την ασφάλεια. Έχουμε προχωρήσει στην αγορά 3 φρεγατών και θα ακολουθήσει και μια 4η, μια επένδυση απαραίτητη για την ασφάλεια της χώρας μας. Το γεωπολιτικό πεδίο αλλάζει λόγω των πολέμων» εξήγησε.

Ο πρωθυπουργός ήταν καλεσμένος στο γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, όπως οι AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC κ.ά.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, έφτασαν στο δείπνο, όπου τους υποδέχθηκαν ο Μάικ Μανάτος και η πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Αικατερίνη Νασίκα.

Στη συνέχεια, στο γεύμα προς τιμήν τους, συμομίλησαν επί ώρα με τον ελληνικής καταγωγής αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας. Στο βήμα τον πρωθυπουργό προλόγισε ο Μάικ Μανάτος, εκτελεστικός διευθυντής της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» (THI).