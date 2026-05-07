Κυρ. Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Δεν θα αφήσουμε να γίνει η Βουλή διαρκές δικαστήριο – Στα ψηφοδέλτια όσοι βουλευτές το επιθυμούν

«Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγηση του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στην οποία θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Παράλληλα. επισήμανε ότι «δεν αφήσουμε να γίνει η Βουλή διαρκές δικαστήριο» και ξεκαθάρισε πως πως χωρίς τελεσίδικη απόφαση, όλοι οι βουλευτές της ΝΔ θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του πρωθυπουργού:

«Είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω τη μεγάλη αναταραχή και ανησυχία που συνδέεται με τον πόλεμο που δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, με σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Αυτά τα οποία συζητούμε είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να συναντιούνται με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Πρώτο πρόβλημα είναι αυτό της παρατεταμένης ακρίβειας και περιμένουν από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη η κυβέρνηση να βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας: «Οφείλουμε να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όχι να αναπαράγουμε τις δικές μας ανασφάλειες, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια».

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η ΝΔ καταγράφει ποσοστά υπεδιπλάσια του δεύτερου κόμματος» και «παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου και σε μια τρίτη τετραετία, κυρίως γιατί η ΝΔ έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030».

«Βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Επίσημα ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει έναν πυρήνα 30 αλλαγών», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως.

Αναφορά έγινε και στις διεθνείς εξελίξεις, με επισήμανση της αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή: «Μόλις επέστρεψα από ταξίδι στις χώρες του Κόλπου και διαπίστωσα το κλίμα έντονης αναταραχής. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσα συζητάμε πολιτικά πρέπει να συνδέονται άμεσα με την πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω μας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε

Έχουμε έναν πυρήνα 30 αλλαγών που έχουν περιεχόμενο ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας μας. Ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί και μπορούν να προστεθούν κι άλλα άρθρα.

«Η συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους.

Προτείνουμε η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με συνταγματική καθιέρωση της καθολικής αξιολόγησης. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86.

Μόνο η ΝΔ είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης, όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της βουλής. Τολμηρά επίσης όσα προβλέπουμε για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω ότι η έγνοια σας και η δική μου είναι πως θα ενισχύσουμε τον ρόλο του βουλευτή και θα θέσουμε κανόνες για τη λειτουργία των κομμάτων.

Ξεχωριστή αξία έχει η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Μία μόνη θητεία, 6ετή, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθαι από τα 25 στα 21, η επέκταση της επιστολικής ψήφου για όλους και όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Ρυθμίσεις όπως η ρητή κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Τοποθετήσεις που εξ αρχής απορρίπτουν τη συναίνεση στην προτείνουσα Βουλή βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος.

Ακόμα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών με την εισήγηση ενός συμβουλίου εμπειρογνωμόνων. Μας άφησε δυσάρεστη γεύση αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μία επί της αρχής συμφωνία ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Να γίνει συνταγματική υποχρέωση η καθολική αξιολόγηση στο Δημόσιο, για να αποκτήσουμε μια νέα δημόσια διοίκηση, να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, που μόνο η ΝΔ τολμά να το κάνει πράξη. Να γίνει ρύθμιση στη Δικαιοσύνη για να γίνουν ορατά τα όρια ανάμεσα στην εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.

Πρέπει να ανοίξει ο διάλογος ώστε η γλώσσα μας και η σημαία να γίνουν σύμβολα του Έθνους. Να επεκταθεί η επιστολική ψήφος και όχι μόνο για τους απόδημους, να κατοχυρωθεί συνταγματικά.

«Στην αρχή μίλησα για συνολική και θεσμική απάντηση γιατί ένα νέο Σύνταγμα απαντά στα ζητούμενα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Απελευθερώνεται ένα μεταρρυθμιστικό κύμα ώστε μέχρι το 2030 να έχουμε ξεριζώσει παθογένειες τις οποίες ενίοτε αντιμετωπίζαμε κατά περίπτωση σποραδικά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κράτος δικαίου είναι και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η στήριξη του εισοδήματος. Παραμένουν ακόμη πολλά πεδία που ζητούν να απαλλαγούν από κατάλοιπα ιδιότυπου παλαιοκομματισμού. Εμείς έχουμε το θάρρος να κοιτάξουμε αυτά τα προβλήματα κατάματα και όπου απαιτείται να πάρουμε αποφάσεις. Θεσμική ρήξη για ένα νέο καταστατικό χάρτη τον οποίο θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «δεν είναι τυχαία η αμηχανία, αφωνία, της αντιπολίτευσης στη συνταγματική αναθεώρηση». «Αδιαφορεί για την επόμενη ημέρα της χώρας. Η αποκλειστική της αγωνία φαίνεται να είναι πώς θα κατασκευάσει σενάρια για να ναρκοθετήσει την προσπάθεια της κυβέρνησης και το ήθος της παράταξής μας.

Θέλω να συγχαρώ την ΚΟ για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Οι 13 βουλευτές μας άνοιξαν μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση. Αυτός ο δρόμος πρέπει να είναι ταχύτατος, σαφής, απρόσκοπτος. Έκαναν το σωστό. Με την ίδια ταχύτητα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκη Εισαγγελία αποφεύγοντας επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις, και διαψεύδοντας ότι εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας.

Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μία γροθιά.

Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων που κάνει αναγκαία αυτή την αντίδραση, είναι και το χυδαίο δηλητήριο που αφήνουν με μόνο στόχο να ναρκοθετήσουν το ήθος αυτής της παράτασης. Δεν αναφέρομαι στους απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς εναντίον μου μόνο. Αλλά και για το κόμμα μας, μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Το ποιος έχει το δίκιο με το μέρος του το μαρτυρεί η μάχη που δίνει ο Γ. Μυλωνάκης.

Όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα του ήθους. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα να κρατήσουμε τον τόπο στην τροχιά προόδου των τελευταίων ετών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως οι πολλές κατακτήσεις των τελευταίων ετών πρέπει να γίνουν απτά επιχειρήματα στο διάλογο με τους πολίτες.

«Έχουμε χρέος να μην κλείσουμε τα μάτια σε αδυναμίες, ούτε σε αστοχίες. Η ΚΟ να κινηθεί με τρεις βασικές αρχές. Πρώτον είναι τιμή ο τίτλος του βουλευτή αυτής της παράταξης. Δεύτερον θα πρέπει όλοι να είναι πάντα έτοιμοι να υπηρετήσουν από οποιαδήποτε θέση. Τρίτον η προσωπική επιτυχία του καθενός μας περνά μόνο μέσα από τη νίκη της ΝΔ. Να μην κρύψουμε λάθη. Είναι λεπτή η γραμμή που χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Αυτή η γραμμή είναι κόκκινη. Θα συνεχίσω τις προσωπικές επαφές», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Οι βουλευτές να προτάσουν και το τι οφείλουν στην παράταξη. Ξέρω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές η παρουσία στη βουλή τείνει να φθίνει. Είμαστε παρόντες στη βουλή έστω και αν το βλέμμα όλων στρέφεται στην επανεκλογή», συμπλήρωσε.

«Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι’ αυτό είμαι σίγουρος.

Το συνέδριό μας ευκαιρία να προβάλλουμε το συγκροτημένο σχέδιό μας για την Ελλάδα της 3ης τετραετίας. Έχει σημασία σε μια εποχή όπου ο τοξικός λόγος της απέναντι πλευράς θα ενταθεί. Κερδίσαμε δύο εκλογές όχι σε λογική σκληρής αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Κερδίσαμε επειδή μιλήσαμε στην κοινωνία, επειδή πείσαμε το 2023 ότι αυτά που είπαμε το 2019 τα κάναμε. Και το ’27 θα πρέπει να πούμε ότι και πάλι τα κάναμε και έχουμε αξιοπιστία να υλοποιήσουμε όσα λέμε. Δεν έχουμε λόγο να εγκλωβιστούμε σε σκληρό συγκρουσιακό λόγο με μια αντιπολίτευση που δεν έχει σχέδιο. Η αυτοκριτική είναι επιβεβλημένη, απαραίτητη.

Είμαστε μια μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε, να απαντάμε στα ερωτήματα της εποχής όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Συναντιούνται στη ΝΔ πολίτες από διαφορετικές αναζητήσεις και ιδεολογικές αναφορές. Και στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν όχι μόνο ως δύναμη σταθερότητας που είναι σημαντική. Έχουμε αποδείξει πως όταν θέλουμε μπορούμε να είμαστε και δύναμη ρήξης και ανατροπής», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.