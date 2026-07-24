Κυρ. Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Αιτία της έντασης ήταν οι συνεχείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του πρωθυπουργού.

Απαντώντας στις διακοπές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε από το βήμα «στο λίγο χρόνο που έχω, παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που βρίσκεται σε κάποιου είδους οίστρο μάλλον, είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη Δημοκρατία και είστε τόσο υπερδραστήρια».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε λόγο για σεξιστική συμπεριφορά. Ο πρωθυπουργός συνέχισε λέγοντας: «Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ», με την ίδια να τον διακόπτει ρωτώντας: «Τι εννοείτε;». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ, κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια».

Αναλυτικά ο διάλογος:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντιμετωπίστε την κ. Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει, σας παρακαλώ…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι εννοείτε, για πείτε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Ηρεμήστε!

Κυριάκος Μητσοτάκης: Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ κυρία μου. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια.

Νικήτας Κακλαμάνης: Σταματήστε επιτέλους!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ακραίος σεξιστής.

Νικήτας Κακλαμάνης: Εντάξει το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές, σταματήστε.

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Λίγο νερό στην κυρία…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μήπως να πάω να κάνω και ένα παιδί;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δύσκολο να μιλάμε σε αυτές τις συνθήκες. Δεν θα σας κάνω το χατίρι, θα συνεχίσω.

Αποχώρησε ο Μητσοτάκης όταν ανέβηκε στο βήμα η Κωνσταντοπούλου: Με αυτή τη συμπεριφορά, κυρία μου, δεν θα καθίσω να σας ακούσω

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ολομέλεια, μετά το τέλος της τριτολογίας του για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, κι ενώ στο βήμα ανέβαινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριτολογίας του κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης μάζεψε τα έγγραφα του για να αποχωρήσει, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να διαμαρτύρεται για τη στάση του.

«Με τέτοια συμπεριφορά κυρία μου δεν θα καθίσω να σας ακούσω», της είπε ο πρωθυπουργός.