Κυρ. Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο δημοσιονομική πειθαρχία, επενδύσεις και χαμηλό κόστος δανεισμού

Θετικά αποτίμησαν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, την πορεία της ελληνικής οικονομίας οι επικεφαλής μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων στις ξεχωριστές συναντήσεις που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στις επαφές με εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής και χρηματοπιστωτικής κοινότητας, ο πρωθυπουργός παρουσίασε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη δημοσιονομική πολιτική και τις προοπτικές προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Παράλληλα, συζητήθηκε η ενεργειακή στρατηγική της χώρας, με έμφαση στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο.

Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πειθαρχία και το κόστος δανεισμού

Στις συναντήσεις του με επενδυτές και επικεφαλής χρηματοπιστωτικών ομίλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης και τη βάση για τη διατήρηση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων.

Όπως υποστήριξε, τα οφέλη αυτής της πολιτικής είναι πλέον εμφανή στις αγορές, με τις ελληνικές ομολογιακές τιμές να έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο από την πρόσφατη αναταραχή. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της Ελλάδας βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνο τεσσάρων χωρών της G7.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προσέλκυση επενδύσεων, με τον πρωθυπουργό να παρουσιάζει στους συνομιλητές του τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε κρίσιμους τομείς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Οι επαφές του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της διεθνούς οικονομίας αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για σήμερα Πέμπτη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές, ενώ στη συνέχεια θα λάβει μέρος στη συνάντηση του Europe-Gulf Forum, που συνδιοργανώνεται από τον Όμιλο Antenna και το Atlantic Council.

Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Στις 15:00, ώρα Νέας Υόρκης, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με θέμα «AI + Culture».

Σημαντικός σταθμός του προγράμματός του είναι η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:10, ώρα Νέας Υόρκης.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.