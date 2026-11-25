Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας επιτρέπει στην κυβέρνηση να επιστρέψει μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι «ο Προϋπολογισμός του 2027 αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση».

«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο νέος Προϋπολογισμός Οδικός Χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για διατήρηση ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019.

«Πρώτη και βασικότερη, η νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε -αρχές του 2028- η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αυξημένη, δηλαδή, κατά 48% σε σχέση με το 2019», πρόσθεσε.