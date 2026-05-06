Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα στο Αμμάν για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας

Στο Αμμάν μεταβαίνει σήμερα, Τετάρτη (6/5), ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις διευρυμένες συνομιλίες που θα έχουν ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας θα πρωταγωνιστήσουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και οι εξελίξεις στον Λίβανο και τη Συρία.

Την ίδια ώρα, θα τεθούν επί τάπητος οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας σε συνέχεια των συζητήσεων στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην Λευκωσία, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη σε μια διπλωματική λύση που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη ειρήνη, καθώς και στην πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σταθερή στρατηγική επιλογή είναι η επένδυση σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με γεωπολιτική και γεωοικονομική προστιθέμενη αξία.

Συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΑΕ: Στην ατζέντα περιφερειακές εξελίξεις και διμερείς σχέσεις

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε επισκόπηση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της Ελλάδας.

Συζητήθηκε ακόμη το κοινό συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεθνή ειρήνη, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική ευημερία.

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν ακόμη το βάθος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης και τη συνεργασία των δύο χωρών σε μια σειρά από τομείς με αιχμή την οικονομία και τις επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας.