Κυρ. Μητσοτάκης: Σήμερα η ομιλία του στο International Forum of Sovereign Wealth Funds

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στις 17.00 θα μιλήσει στην ετήσια συνάντηση του International Forum of Sovereign Wealth Funds, στο ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisian.

Το International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) είναι μια παγκόσμια, εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2009 με έδρα το Λονδίνο και συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα κρατικά επενδυτικά ταμεία (Sovereign Wealth Funds – SWFs) του κόσμου και λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου, έρευνας και συνεργασίας μεταξύ των κρατικών επενδυτών και της ευρύτερης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κοινότητας

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα παραστεί σε εκδήλωση για την ανακοίνωση επένδυσης του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών (HIIF) στην εταιρεία ICEYE, στα γραφεία του HIIF.