Κυρ. Μητσοτάκης σε προέδρους ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ: Ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή

«Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε την Ελλάδα να την κάνουμε πραγματική ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια μας» τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της ΝΔ που πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ.

«Στην τελική ευθεία για εκλογές 2027 έχουμε διπλή αποστολή – να επικοινωνούμε στους πολίτες την πολιτική μας και να πούμε τι θα κάνουμε για το 2030» σημείωσε, υπογραμμίζοντας «είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup σημείωσε ότι η Ελλάδα, το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης άλλοτε, επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει κεντρική πολιτική της ευρωζώνης και αυτό αποδεικνύει την αναγνώριση όχι μόνο της πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και των προσπαθειών του ελληνικού λαού και είναι απέναντι στην αντιπολίτευση που τα βλέπει όλα μαύρα.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά αλλά και τη ματιά μας χαμηλά, οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα ακόμα».