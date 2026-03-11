Κυρ. Μητσοτάκης σε Κ. Τασούλα: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Στις 14:00 οι ανακοινώσεις

Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, πραγματοποιούν σήμερα στις 14:00 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέτρα κρίνονται επιβεβλημένα, καθώς το πετρέλαιο δοκιμάζει επικίνδυνα επίπεδα και οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν ήδη στην εγχώρια αγορά.

Το βασικό σχήμα που εξετάζεται δεν παραπέμπει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε οριζόντιες επιδοτήσεις τύπου fuel pass. Αντίθετα, το βάρος φαίνεται να πέφτει σε μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς, με αιχμή την επαναφορά πλαφόν είτε στο περιθώριο κέρδους είτε στην τελική τιμή, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντος.

Το στίγμα της κυβερνητικής γραμμής έδωσε και ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, δηλώνοντας στο ertnews ότι «Θα ορθώσουμε ένα τείχος αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι σε τέτοιες πρακτικές». Αναφερόμενος ειδικότερα στο ζήτημα των καυσίμων, σημείωσε ότι «θα κάνουμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις… και η κατεύθυνση θα είναι κάθε κατεργάρης να καθίσει στον πάγκο του».