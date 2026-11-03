Κυρ. Μητσοτάκης: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βαθος – Η όποια αλλαγή στο Κογκρέσο δεν θα τις επηρεάσει

Ο πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στο Alpha Radio εμφανίστηκε σίγουρος πως ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις σημερινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος και δεν θα επηρεαστούν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η όποια αλλαγή στον Κογκρέσο δεν θα επηρεάσει».

Η συνέντευξη ξεκίνησε με σχόλιο για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα περί διαφθοράς, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι από το 2023 στη ΔΕΘ είχε μιλήσει για την ανάγκη να επιβληθεί νομιμότητα παντού.

«Από πού να ξεκινήσω; Θέλω να επισημάνω πως από το 2023 στη ΔΕΘ είχα μιλήσει για νομιμότητα παντού και αν δείτε τον απολογισμό μας έχουν γίνει σημαντικά πράγματα κατά της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Λοιδορήθηκε τότε το ελληνικό FBI. Για τη φοροδιαφυγή και τα τεκμήρια, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασχοληθούμε με τα μεγάλα ψάρια. Άρα απαντάμε με το έργο μας. Ο κ. Τσίπρας δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις και το 2019 με τον νόμο Παρασκευόπουλου άλλαξε τον ποινικό κώδικα και έβγαλε έξω όλο το βαρύ έγκλημα. Όλα αυτά έγιναν από μένα που με αποκαλεί αρχιερέα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Ας απαντήσει ο κ. Τσίπρας γιατί κράτησε ανοιχτή τότε τη Βουλη και ποια γραμμάτια ξεπλήρωσε».

Αναφορικά με το ότι διατήρησε τον διοικητή της ΑΑΔΕ ο κ. Μητσοτάκης τόνισε:

«Η ΑΑΔΕ έχει κάνει σημαντική δουλειά. Έχουμε πολλά συστήματα που παρακολουθούν τη φοροδιαφυγή. Δεν θα σας πω ότι όλοι οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ είναι εξ ορισμού έντιμοι. Να φτάνετε όλες τις υποθέσεις μέχρι τέλους, αυτό έχω πει. Μας κατηγορεί ο κ. Τσίπρας πως είναι προεκλογικά αυτά.

Εγώ ναι, τα συντονίζω όλα! Μου επιτίθεται προσωπικά από το 2016 ο κ. Τσίπρας. Σε μένα, την οικογένειά μου… Κάποιος πρέπει να του πει πως το rebranding δεν είναι παρθενογέννεση. Είμαι συνηθισμένος στις επιθέσεις. Αυτοί που μας ακούνε, τους νοιάζει τι θα πω εγώ».

Μιλώντας για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός επισήμανε:

«Δεν είναι προβλέψιμος πολιτικός ο Τραμπ. Πιθανόν να αποδοκιμαστεί η πολιτική του. Ίσως να του προσάπτουν πως η οικονομία δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται πραγματικά. Προετοιμαζόμαστε για όλα και για νέα επίθεση στο Ιράν. Δεν μπορεί να αποκλειστεί τρίτος γύρος επιθέσεων. Επειδή είναι υπαρκτή η ακρίβεια, ένας νέος γύρος θα εκτινάξει εκ νέου τις τιμές στο πετρέλαιο. Έχουμε όμως κάποια αναχώματα.

Για μόνιμο εισόδημα στους συνταξιούχους, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Τα 400 ευρώ είναι μόνιμα. Εμείς κάνουμε μόνιμες αυξήσεις στις συντάξεις. Επίσης, σε όσους νοικιάζουν, αυτοί στο τέλος Νοέμβρη θα πάρουν πίσω ένα ολόκληρο νοίκι».

«Σίγουρα οι περαιτέρω περιορισμοί στο Airbnb εξετάζονται. Όμως, γιατί δεν βάζει πλάτη και η τοπική αυτοδιοίκηση για να βρει σπίτι ένας γιατρός; Πρέπει να συνεργαστούν και οι τοπικές αρχές. Στα Ψαρά φτάσαμε και σπίτια για τους γιατρούς» είπε ο πρωθυπουργός σχετικά με το θέμα της στέγασης.

Για τους οδηγούς ταξί και τις νέες άδειες με τα ηλεκτρικά που ζητούν παράταση: «Είναι σαφής η άποψή μου για την ηλεκτροκίνηση, είναι συμφέρουσα για τους οδηγούς ταξί».

Για τον ΦΠΑ επισήμανε: «Μεγαλύτερες μειώσεις στο ΦΠΑ θα δημιουργούσε τυπά στα δημοσιονομικά. Έχουμε κάνει μειώσεις και θέλουμε να προχωρήσουμε κι άλλες. Υπήρχε μια στρέβλωση στα προϊόντα περιόδου ήταν στο 24%, υπάρχουν κορίτσια που δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Θα μειωθεί ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από το 24% στο 13%. Είναι κίνηση κοινωνικής και φυλετικής δικαιοσύνης. Έχω ζητήσει επίσης να εξεταστούν προγράμματα παροχής προϊόντων περιόδου σε σχολεία για κορίτσια σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Θα έχει ισχύ από 01/01/2027».

Για τον φόρο 61% στα καύσιμα και αν μειωθεί: «Μειώσαμε 40 λεπτά τον φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, στα 1,05 ευρώ. Μιλάμε για πραγματική μείωση τιμής σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι απλό αλλά αν μπορούσα να το κάνω, θα το έκανα, να ρίξω τις τιμές. Η αντιπολίτευση μας δουλεύει ψιλό γαζί. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κοστολογημένο πρόγραμμα και είναι υπεράνω των αντοχών του προϋπολογισμού».