Κυρ. Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος

«Να κάνουμε τη σταθερότητα προτεραιότητα. Να ξεριζώσουμε παθογένειες ενός παλαιοκομματισμού που έρχεται από το παρελθόν» ζήτησε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη λήξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Επανέλαβε πως «οι εκλογές θα γίνουν το 2027 έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας». «Μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης» είπε ο πρωθυπουργός.

«Χρέος μας είναι να λέμε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στους πειρασμούς της παροχολογίας» τόνισε.

«Η Ελλάδα αξίζει να κατακτά στόχους που μόνο η ΝΔ μπορεί να κάνει πράξη» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Απο τα 16 Συνέδρια της ΝΔ τα 7 έχουν οργανωθεί υπό την προεδρία μου. Είμαι εδώ ως ένας από τους 3.200 Συνέδρους και Παρατηρητές που έδωσαν πνοή στα σχέδιά μας για το μέλλον» ανέφερε.

Πάμε να κερδίσουμε τρεις τετραετίες

Αυτό το συμβόλαιο αλήθειας που υπογράψαμε με τους πολίτες τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος. Να ανοίξουμε ένα τρίτο κύκλο που θα λέει το σύνθημά μας μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030.

«Δεν είναι εύκολο. Θα πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία να κερδίσουμε τρεις τετραετίες, έχω εμπιστοσύνη όμως όχι μόνο στις δυνατότητες στις δυνατότητες παράταξης μας αλλά στην κρίση των πολιτών» σημείωσε.

«Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας. Να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν» τόνισε.

«Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Τα ενεργειακά έργα μάς μετατρέπουν σε διεθνές σταυροδρόμι» υπογράμμισε.

«Η ΝΔ δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Την ιστορία γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Όταν η ΝΔ ενώνεται μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα» είπε.

Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος

«Δεν μπορούμε να γινόμαστε μέλος της τοξικότητας. Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Εμείς είμαστε πρώτοι» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Τους λαϊκιστές και τους πατριώτες του καναπέ, τους αφήνουμε αιχμάλωτους των κραυγών στα τηλεοπτικά πάνελ, μην μπαίνετε στον πειρασμό της αντιπαράθεσης. Εχουμε επιχειρήματα» είπε προς τους συνέδρους.

Δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στις καταλήψεις λέγοντας πως «Υπάρχουν πολλές ορατές νίκες στη δύσκολη αναμέτρηση με τη βία και τις καταλήψεις τις σχολές μας». «Ναι είναι σημαντικό ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο και κάθε φορά που ζητείται η συνδρομή της αστυνομίας η αστυνομία είναι παρούσα» είπε.