Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ύστερα από πρόταση της κυβέρνησης, επελέγη ομόφωνα ως μία από τις 20 προσωπικότητες για το Ευρωπαϊκό Τάγμα της Αξίας, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βραβείο που απονέμει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», γράφει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και συνεχίζει: «Ο Γιάννης, μία από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, ενσαρκώνει τις κοινές μας αξίες: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, κοινωνική ένταξη. Συγχαρητήρια Γιάννη.»

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα ανακοίνωσε την Τρίτη τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, το όνομα του οποίου ήταν μια πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης που πέρασε ομόφωνα από την ειδική Επιτροπή που δημιουργήθηκε.

Στην επιστολή του στην πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες».