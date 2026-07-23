Κυρ. Μητσοτάκης: Νέοι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια, η πρόληψη και η ασφάλεια των παιδιών έρχονται πρώτες

Στα κυβερνητικά μέτρα σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στα social media, δίνοντας έμφαση στην προστασία των ανηλίκων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τις νέες ρυθμίσεις με τις προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την προστασία των παιδιών, όπως οι περιορισμοί στην πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, οι πρωτοβουλίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέτρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

«Κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο, ούτε η αγορά, ούτε και η ενοικίασή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερους κανόνες για όλους τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλοφορία τους σε δρόμους όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες και, κατά συνέπεια, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, κάθε ηλεκτρικό πατίνι θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτική ασφάλιση, ενώ θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση τόσο του οχήματος όσο και του ιδιοκτήτη του.