Ως «μεγάλο και αδιαπράγματευτο εθνικό στόχο» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην τελετή των εγκαινίων του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης.

«Η σκέψη μας πάει σε όλα όσα λείπουν, καθώς η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών παραμένει σταθερά ο μεγάλος μας και αδιαπράγματευτος εθνικός μας στόχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μιλάμε ανοιχτά για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου, καθώς ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί με τα κομμάτια να εκτίθενται διασκορπισμένα σε διάφορες αίθουσες, σε διαφορετικές πόλεις και χώρες. Δημιουργήθηκε ως ένα ενιαίο θρησκευτικό, αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό σύνολο κι έτσι ακριβώς πρέπει να παραμείνει στο διηνεκές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, έδωσε πάντηση στη «μίζερη κριτική» που ασκείται στην κυβέρνηση σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αναφορικά με τα έργα ανάδειξης και αναβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με αφορμή τη νέα εποχή του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης.

Όπως υπογράμμισε, τα αποτελέσματα του κυβερνητικού σχεδιασμού και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων αποδεικνύουν στην πράξη «τη διαφορά στα λόγια με τις πράξεις», ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

«Όλα όσα είναι γύρω μας απαντούν με αποτελέσματα στη μίζερη κριτική και στα ερωτήματα κάποιων», τόνισε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση τέτοιων έργων αποτελεί απόδειξη της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της ορθής αξιοποίησης των πόρων.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεταμόρφωση του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, υπενθυμίζοντας ότι το 2018, επί της προηγούμενης κυβέρνησης, είχε προβλεφθεί η αξιοποίηση του χώρου για τη δημιουργία αποθηκών και γραφείων. Αντίθετα, όπως σημείωσε, η σημερινή προσπάθεια επικεντρώθηκε στην ανασύσταση του μουσείου, με τη συνδρομή σύγχρονων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Μιλάμε για μια γέφυρα στον χρόνο και στον πολιτισμό με τη βοήθεια της ΑΙ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το 24ο μουσείο που εγκαινιάζεται.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους αρχαιολογικούς χώρους, ασκώντας κριτική σε όσους είχαν κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι «τσιμέντωσε» την Ακρόπολη.

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική διαδρομή του μουσείου, επισημαίνοντας ότι, μετά τη μεταφορά των εκθεμάτων στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το κτήριο έκλεισε και παρέμενε ανοιχτό το ερώτημα της μελλοντικής αξιοποίησής του.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επέλεξε τη δυσκολότερη λύση, προχωρώντας στην επανένταξη του ιστορικού κτηρίου στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι με την επαναλειτουργία του μουσείου ένα τοπόσημο του παρελθόντος επιστρέφει στο παρόν, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της μόνιμης έκθεσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα της προσπάθειας δεν προέκυψαν μόνο από εξαγγελίες, αλλά από συγκεκριμένο έργο.