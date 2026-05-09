Κυρ. Μητσοτάκης: Η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ευρώπη

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαίου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του στο 6ο Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε:

«Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα “Κίμων”, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα καλείται να απαντήσει σε μια διεθνή συγκυρία γεμάτη αβεβαιότητες με πράξεις, σταθερότητα και συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα «εκπληρώνει ένα διαγενεακό συμβόλαιο» καθώς το δημόσιο χρέος μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ΕΕ, ώστε «τα παιδιά μας να μην υποστούν αυτά που υπέστη η δική μας γενιά».

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κάνει «ό,τι μπορεί» για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, προσθέτοντας όμως ότι «δεν θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν».

Κλείνοντας το οικονομικό σκέλος, σημείωσε «όταν ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η ΝΔ σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030».

Επανέλαβε ότι ο φράχτης στον Έβρο προχωρά κανονικά, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο κυριαρχίας» και προσθέτοντας ότι η Ελλάδα «δεν χρειάζεται καμία άδεια για να φυλάξει το σπίτι της».

Αναφέρθηκε και στα fake news περί «νεκρής Μαρίας», λέγοντας ότι «δεν θα κάνουμε τη χάρη» σε όσους επιχείρησαν να εργαλειοποιήσουν το ζήτημα. Τόνισε ότι η χώρα «δεν θα ξαναγίνει ξέφραγο αμπέλι», ούτε θα επιστρέψει στην περίοδο «που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνονταν Μόριες και Ειδομένες».

Αναφερόμενος στις τουρκικές αξιώσεις, ο πρωθυπουργός είπε ότι «ήρεμα νερά» σημαίνουν ελεύθερα νερά, όπου κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο.

Πρόσθεσε ότι τα νερά «θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, στα χρώματα της σημαίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας». Με αυτή την πολιτική, σημείωσε, «η Ελλάδα μεγαλώνει».

«Η εξωτερική μας πολιτική, πριν από όλα, εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Σκοπός μας – και τον έχουμε πετύχει – είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γείτονες μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας, μικρότερες μεταναστευτικές ροές, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό: Ηρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, τα χρώματα, δηλαδή, της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική, άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι στη Βόρεια Ελλάδα «περίσσευαν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τονίζοντας ότι ο ίδιος θα μιλήσει με πράξεις και χειροπιαστά αποτελέσματα.

Επισήμανε ότι αυτά τα αποτελέσματα αναβαθμίζουν τον ρόλο της άμυνας, της διπλωματίας και της ενεργειακής πολιτικής, σε μια διεθνή συγκυρία «γεμάτη αβεβαιότητες».

Έθεσε στο επίκεντρο την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτάρκεια στην παραγωγή αμυντικού υλικού.

Τόνισε ότι «έχει σημασία να παράγουμε εμείς τα δικά μας σύγχρονα οπλικά συστήματα», υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι οι ελληνικές εταιρείες να αναλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της παραγωγής που αφορά τις μεγάλες αμυντικές αγορές.

Αναφέρθηκε στις προμήθειες Rafale, Belharra, στην ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία, αλλά και στο πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ με τρόπο που να στηρίζει και την εγχώρια βιομηχανία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή» των ευρωπαϊκών εξελίξεων σε τρεις τομείς:

Οι εργασίες του προσυνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.