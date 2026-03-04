Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα στέκεται αρωγός στο πλευρό της Κύπρου καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στους απόδημους Έλληνες.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και έτοιμη. Οι αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις είναι στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή, όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και με έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι υπάρχει σχεδιασμός και η φρούρηση προφανώς είναι αυξημένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σχετικές αναφορές πρέπει να είναι λιτές και με βάση αυτόν το σχεδιασμό σενάρια εξετάζει και το υπουργείο Μετανάστευσης, «καθώς ξέρουμε καλά ότι τις συρράξεις τις ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση». Πάτνως, «κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφορικά με το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων τόνισε πως «έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε ένα βήμα εθνικής συστράτευσης με το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων και την επιστολική ψήφο. Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών στα κοινά χαλυβδώνει τους δεσμούς του Ελληνισμού».

Δείτε την ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «η Ελλάδα είναι παρούσα όπου την καλεί το εθνικό καθήκον, οι Ένοπλες Δυνάμεις της είναι στην υπηρεσία της χώρας με βάση τη διμερή αλληλεγγύη. Ακολούθησε η Γαλλία και ενδεχομένως και το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο. Σε αυτές τις συγκυρίες, η φρούρηση είναι αυξημένη όπως και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και το υπουργείο Μετανάστευσης, αν και δεν είναι ακόμα ορατό, αν και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επισήμανε πως επηρεάζεται η οικονομία από την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και πρόσθεσε: «Ετοιμάζουμε προληπτικά μέτρα με την αύξηση στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες. Αν απαιτηθεί, θα ληφθούν μέτρα για τις ανατιμήσεις».

Παράλληλα, άφησε αιχμές σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση για την εξωτερική της πολιτική, σημειώνοντας με νόημα: «Στα αχαρτογράφητα νερά η σταθερότητα είναι αναγκαία και πρέπει να αντιληφθούμε πως τα μικρά και τα κομματικά πρέπει να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και στα εθνικά. Ας το έχουν υπόψη οι επαγγελματίες ανησυχούντες»/

«Από το περασμένο Σάββατο έχω επικοινωνήσει με ηγέτες για διπλωματική λύση. Είναι λογικό το Ισραήλ να αντιδρά. Η χώρα μας επιχειρεί να παίξει ρόλο εγγύησης της σταθερότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει θεσμικά όλα τα κόμματα», συνέχισε.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την επιστολή ψήφο, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε: «Έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε ένα βήμα εθνικής συστράτευσης με το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων και την επιστολική ψήφο. Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών στα κοινά χαλυβδώνει τους δεσμούς του Ελληνισμού».

«Η μεταρρύθμιση δίνει ίσα δικαιώματα σε όλους τους Έλληνες ανεξάρτητα το πού κατοικούν. Είναι μια τομή που καθυστέρησε και απόδειξη πως το κράτος τιμούσε τη διασπορά μόνο στα λόγια, αλλά αυτό αλλάζει καθώς περνάμε στα έργα με αυτό το βήμα. Όπως συζητήθηκε στη Βουλή, δύο είναι οι κομβικές αλλαγές: όσοι είναι εγγεγραμμένοι θα ψηφίζουν κανονικά στις βουλευτικές εκλογές, ενώ θα υπάρχει τριεδρική για την ομογένεια. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προωθήσει εκλογές, όπως το 2019. Ήταν βέβαιο πως υπήρχαν εμπόδια με τους απόδημους όμως επανήλθαμε το 2021 και το 2023 με το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε τα εμπόδια άρθηκαν. Για παράδειγμα ένας κάτοικος του Τόκιο έπρεπε να πάει στην Σεούλ να ψηφίσει κι έτσι κάναμε μια νέα ρύθμιση με την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές του 2024, πείραμα πλήρως πετυχημένο καθώς ψήφισαν 40.000 απόδημοι. Έχουμε ένα δοκιμασμένο και αδιάβλητο σύστημα και προσβλέπω αυξημένη συμμετοχή.

Για την αλλαγή της εκλογικής περιφέρειας των αποδήμων, είναι στο πνεύμα του Συντάγματος, καθώς οι απόδημοι θα επιλέγουν τους δικούς τους ανθρώπους ενώ οι κοινότητες του ελληνισμού θα έχουν αυξημένη συμμετοχή, όπως το επιζητούμε. Μας φέρνει πίσω στις ρίζες μας, στο 1862 όταν εξελέγησαν βουλευτές από τις ελληνικές παροικίες.

Η ουσία του νομοσχεδίου γεφυρώνει την ομογένεια με την μητέρα πατρίδα κι ενσωματώνει στον εθνικό κορμό χιλιάδες αποδήμους. Είναι βαθιά δημοκρατική κατεύθυνση κι απαντά στην απόσταση από την πολιτική και στην αδιαφορία».

Πιο αναλυτικά η ομιλία του πρωθυπουργού:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν μιλήσω για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επιτρέψτε μου μία αναφορά στα όσα δραματικά εξελίσσονται στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα στην περιοχή μας. Είναι πολεμικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και μεγάλης έντασης, τα οποία προκαλούν ταυτόχρονα απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την εκτίμηση ότι ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών διαρκώς μεταβάλλεται και ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα.

Σε αυτό λοιπόν το εξαιρετικά σύνθετο τοπίο, η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής. Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία και στην ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπολοϊας είναι μια θέση την οποία εξάλλου διατυπώσαμε αμέσως και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ενώ επίσης η επόμενη μέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και την αυτοδιάθεση αυτού του λαού, ο οποίος καταπιέζεται εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα με τον απόλυτο έλεγχο και του πυρηνικού, αλλά και του βαλιστικού.

του προγράμματος, ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί μία διαρκή απειλή για την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη.

Από την πρώτη στιγμή η χώρα τέθηκε και σε διπλωματική και σε αμυντική ετοιμότητα. Στο Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η μονάδα διαχείρισης κρίσεων. Εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε όλα τα εμπλεκόμενα τα κράτη και είναι δυστυχώς πολλά. Δημιουργήθηκαν πλατφόρμες σε όλα τα κράτη για δηλώσεις επαναπατρισμού και μάλιστα υπάρχει και ένα ειδικό σχέδιο, μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Μόλις η ασφάλεια των πτήσεων μπορεί να εξασφαλιστεί και ανοίξουν οι εναέριοι χώροι, να υπάρχει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας.

Ήδη όπως γνωρίζετε, έχουνε γίνει κάποιοι στοχευμένοι επαναπατρισμοί, η ομάδα νέων του Άρη, μία ομάδα συμπολιτών μας, η οποία εκκενώθηκε από την Βηθλεέμ, μέσω Αιγύπτου και βρίσκεται στο δρόμο της, στο δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα μας και αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν και τις επόμενες μέρες.

Θέλω να ζητήσω από τους συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις χώρες του κόλπου να δείξουν υπομονή και κατανόηση, να φροντίσουν πρώτα και πάνω απ’ όλα για την προσωπική τους ασφάλεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική πολιτεία θα μεριμνήσει το συντομότερο δυνατόν, όταν αυτό καταστεί εφικτό, όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην πατρίδα μας.

Η προσοχή μας βέβαια, ταυτόχρονα, στρέφεται και στην Κύπρο, που αποτελεί τον πυλώνα βραχίονα του Ελληνισμού και δυστυχώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά από την Ελλάδα στην εμπόλεμη ζώνη. Έτσι, ύστερα από επικοινωνία μου με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελληνική πολιτεία έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη Φρεγάτα Κίμων, τη Φρεγάτα Ψαράς και τέσσερα αεροσκάφη F16 Viper.

Η Ελλάδα είναι παρούσα με ευθύνη και ισχύ, όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και έτοιμη. Οι αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού.

Η αποστολή μας αυτή είναι αποστολή αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή, όσο και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και με έναν στόχο μόνο: να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου.

Και αυτό νομίζω ότι έχει και την ξεχωριστή του σημασία, διότι καταδεικνύει στην πράξη πώς αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας και ειδικά των ενόπλων δυνάμεών μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη διπλωματική μας εμβέλεια. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα πρώτη έσπευσε να συνδράμει την Κύπρο, ακολούθησαν και αυτό νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη, διότι καταδεικνύει ότι απειλή κατά της Κύπρου είναι απειλή κατά εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολούθησε και η Γαλλία και ενδεχομένως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που και αυτές δήλωσαν ετοιμότητα να αποστείλουν και σκάφη, αλλά και συστήματα αεράμυνας στη Μεγαλόνησο.

Επί της ουσίας τώρα, προφανώς και δεν θα παραθέσω δημόσια όλες τις πλευρές της συνεργασίας μας με τη Λευκωσία. Όπως λιτές σε αυτές τις συγκυρίες πρέπει να είμαι.

Ότι οι αναφορές μας στις ένοπλες δυνάμεις, ασφαλώς και η φρούρηση ευαίσθητων στρατιωτικών υποδομών είναι αυξημένη και το ίδιο ισχύει και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά πιθανούς στόχους συνδεδεμένους με τα αντιμαχόμενα κράτη. Και με βάση τον ίδιο σχεδιασμό, σενάρια εξετάζει και το Υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς ξέρουμε καλά ότι στις τη σύρραξη δυστυχώς.

δυστυχώς θα ακολουθούν πάντα και μετακινήσεις πληθυσμών, ροές αμάχων, δηλαδή μέσω όμορων χωρών προς την ασφαλέστερη Δύση. Θέλω να είμαι σαφής, κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν είναι ορατό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ορατό. Είναι αναγκαίο όμως η πατρίδα μας να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανή εξέλιξη σε όλα τα πεδία. Και αυτό ακριβώς κάνει με τρόπο συνεπή, μεθοδικό, αλλά και αθόρυβο όταν αυτό χρειάζεται.

Προφανώς όλες αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και τη διεθνή οικονομία. Τα ευρωπαϊκά ομόλογα, τις τιμές ενέργειας που κινούνται απότομα προς τα πάνω, όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι’ αυτό και τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζουμε προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν, κατά το δυνατόν, οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία.

Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Όμως άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία. Γι’ αυτό και αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων.

Κλείνω αυτήν την εισαγωγή μου με την παρατήρηση ότι, όπως είπα προηγούμενα,

Όπως έχω πει στα χαρτογράφητα νερά αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων, η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου. Καλώντας όλους μας σε αυτήν την αίθουσα να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν επιτέλους μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά.

Η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μία ευρύτερη οπτική και η συναίνεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν. Και ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι επαγγελματίες ανησυχούντες, πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το διεθνές δίκαιο και ας αντιληφθούν επιτέλους ότι η εξωτερική και η αμυντική.

Ότι η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά, αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια. Ναι, το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για να δικαιολογεί κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων, ούτε όμως να ακούγονται και θέσεις που ενισχύουν μία γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ένας γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το γνωρίζουμε καλά από την ιστορία.

Από την ιστορία μας δεν παράγει νικητές. Παράγει μόνο αστάθεια, ανθρωπιστικές κρίσεις και αλυσιδωτές συνέπειες, οι οποίες φτάνουν μέχρι την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο ασταλώς δεν το θέλουμε.

Από το περασμένο Σάββατο έχω επικοινωνήσει με όλους τους ηγέτες χωρών στη Μέση Ανατολή, μεταφέροντας αυτό το μήνυμα για μία ανάγκη αποκλιμάκωσης και επαναφοράς στο δρόμο της διπλωματίας.

Θέλω να εφιστήσω ιδιαίτερα την προσοχή σας στην κατάσταση στο Νότιο Λίβανο. Είχα την ευκαιρία χθες να επικοινωνήσω τόσο με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, όσο και με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον στρατηγό Ζοζέφ Αούν. Είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις που δέχτηκε από τη Χεζμπολάχ.

Εξίσου όμως αδικαιολόγητη θα ήταν σήμερα μία εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση, η οποία ουσιαστικά θα οδηγούσε σε μία ανάφλεξη ενός ακόμα μετώπου στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη Χεζμπολάχ, δίνοντας στη Χεζμπολάχ, δίνοντάς της πρόσθετα επιχειρήματα. Και με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί και η χώρα μας να παίξει έναν ρόλο ευρύτερης σταθερότητας ώστε εκτός.

Ώστε από το κύριο μέτωπο το οποίο αφορά το Ιράν, να μην ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο, το οποίο θα είναι ακόμα κοντύτερα στην ελληνική και στην Κυπριακή επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση και αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα θα τοποθετηθούν και στην ολομέλεια και αρχηγοί των κομμάτων.Ο Υπουργός Εξωτερικών θα είναι έτοιμος να ενημερώσει θεσμικά και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με μεγαλύτερη επιστημονικότητα το ακροατήριο αυτό. αυτό είναι απαραίτητο όλα τα κόμματα.Εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος, όπως το έκανα ήδη χθες με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, να ενημερώσω κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς.

Στη συζήτηση στη Βουλή θα παρέμβουν επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων της αντιπολίτευσης.

Η ονομαστική ψηφοφορία υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει περίπου στις 18:00 σήμερα.