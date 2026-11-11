Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι ένας ανταγωνιστικός και σταθερός προορισμός για μακροπρόθεσμους επενδυτές

Την εικόνα της Ελλάδας ως σταθερού και ελκυστικού προορισμού για επενδύσεις μακράς πνοής ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην ετήσια διοργάνωση του International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων κρατικών επενδυτικών ταμείων από όλο τον κόσμο.

Αναφερόμενος στην οικονομική πορεία της χώρας, υπενθύμισε την περίοδο των μνημονίων, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος της τελευταίας επταετίας δεν περιορίζεται στην ανάκαμψη, αλλά έχει ενισχύσει σημαντικά τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας.

Όπως υποστήριξε, η συμμετοχή στην ευρωζώνη και το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει προβλεψιμότητα, καθιστώντας τη χώρα ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον σε μια εποχή διεθνούς αβεβαιότητας.

Απευθυνόμενος στους επενδυτές, τους κάλεσε να αξιολογήσουν τις σημερινές δυνατότητες της Ελλάδας, παρουσιάζοντάς την όχι απλώς ως επενδυτικό προορισμό, αλλά ως κόμβο διασύνδεσης επιχειρηματικών ευκαιριών.

Ως τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος προσδιόρισε την ενέργεια, τις διασυνδέσεις, τα κέντρα δεδομένων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιομηχανία, την αγροδιατροφή και τον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η 18η ετήσια συνάντηση του IFSWF πραγματοποιείται στην Αθήνα έως τις 13 Νοεμβρίου, με κεντρικό θέμα «Sovereign Capital in a Contested World» και τη συμμετοχή περισσότερων από 200 προέδρων και υψηλόβαθμων στελεχών επενδυτικών ταμείων.