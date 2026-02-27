Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν έχει το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη – Φθηνότερα τα τιμολόγια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επανακαταθέσει την επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό την Τρίτη.

Μεταξύ άλλων ρωτά αν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, όπως και εάν σκοπεύει η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

Δείτε το LIVE:

Αρχικά, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, εκφράζοντας τη θλίψη του για το θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη: «Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας τη θλίψη μου για την απώλεια της κ. Αντιγόνης Πανέλλη».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι: «Ο κ. Ανδρουλάκης κατέθεσε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση αλλά του πήρε μόνο 6 λεπτά. Εγώ θα αφιερώσω την πρωτολογία μου για να σας απαντήσω και είναι μεγάλη ευκαιρία να ενημερωθεί η Βουλή κι ο λαός για τα ενεργειακά ζητήματα».

«Η Ελλάδα πλέον αποτελεί βασικό συντελεστή στον ενεργειακό χάρτη γιατί κ. Ανδρουλάκη αν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνατε λάθος. Ισχυριστήκατε πως η πολιτική μας τροφοδοτεί την ακρίβεια και τορπιλίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας! Συμβαίνει το αντίθετο! Είπατε το ψέμα για το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Το α΄εξάμηνο του 2025 ήταν 21% φθηνότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλοι ξέρουν πως η ενεργειακή κρίση ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή. Δεν δέχομαι να διαστρεβλώνετε δεδομένα και να αποσιωπάτε πως ο λιγνίτης είναι παντελώς ασύμφορο, είναι το πιο ακριβό καύσιμο. Εισηγείστε λοιπόν να πληρώνουμε πιο ακριβό ρεύμα από ότι πληρώνουμε σήμερα!», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

«Όντως, οι τιμές είναι πιο ακριβές σήμερα, η χονδρική τιμή από το 2019 έχει διπλασιαστεί».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η μέση τιμή πήγε στα 400 ευρώ και αντιδράσαμε για να μην φτάσουν οι αυξήσεις στους καταναλωτές με φόρους στα υπερκέρδη. Πρωταγωνίστησα στο αίτημα για πλαφόν στο αέριο και είμαστε στην ευχάριστη θέση για τις μέσες τιμές στη χονδρική για να δείτε πως καταλήγουν στη λιανική».

«Είναι πια μια διαφορετική εικόνα από το παρελθόν. Αυτό συμβαίνει γιατί μπήκαν οι ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα με τη διείσδυση να είναι πάνω από 50% και εκτιμούμε πως θα αυξηθεί για μεγαλύτερη ευελιξία στο ρεύμα. Ό,τι δεν καλύπτεται από ΑΠΕ θα καλύπτεται από LNG αμερικανικής προέλευσης για να μπορούμε – προέκυψε από ευνοϊκές συνθήκες – να έχουμε χαμηλές τιμές στη λιανική», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε για το αν η ενεργειακή πολιτική είναι σωστή. Να εξηγήσετε για τον λιγνίτη, γιατί ζητάτε από τους Έλληνες να πληρώσουν ακριβότερο ρεύμα», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «το εμπορικό ισοζύγιο το 2024 και το 2025 ήταν θετικό. Το καταθέτω στα πρακτικά και έτσι οδηγούμαστε σε χαμηλότερες τιμές χονδρικής. Το 2019 ήμασταν οι πιο ακριβοί στη χονδρική. Δεν είμαστε αυτόνομοι, σε ενεργειακή γυάλα. Γι΄αυτό έχουμε προτάξει την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας» και συμπλήρωσε ότι «αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις».

Πρόσθεσε δε ότι «κάναμε επενδύσεις στην ενέργεια και έτσι μπορούμε να διαδυνδέσουμε τα νησιά μας, την Κρήτη χάρη στον ΑΔΜΗΕ, ώστε να μην επιβαρύνονται οι άλλοι πολίτες. Αν χρεώναμε τα νησιά μας βάσει κόστους από μαζούτ και ντίζελ θα πλήρωναν 4-5 φορές ακριβότερα».

«Ο ΑΔΜΗΕ για να υποστηρίξει τις επενδύσεις η Πολιτεία πάντα θα συμμετέχει με το ποσοστό της».

«Για τα έγχρωμα τιμολόγια και τα υπονοούμενα σας, έχουμε εταιρείες που προσφέρουν ελκυστικά πακέτα αλλά θέλουμε διαφάνεια και να βάλουμε τάξη στο χάος που επικρατούσε. Τώρα υπάρχει μια τάξη και όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν κλειδωμένα τιμολόγια και είναι ένδειξη υγείας», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.