Κυρ. Μητσοτάκης για τουρκολιβυκό: Αν τραβάς μια διαγώνια γραμμή, αγνοείς τα ελληνικά νησιά – Δεν θα δεχθούμε ομηρία των ενεργειακών διασυνδέσεων

Την αντίθεση της Ελλάδας στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και σε οποιαδήποτε προσπάθεια παρεμπόδισης μεγάλων ενεργειακών έργων στην Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχοντας μέσω τηλεδιάσκεψης στο Manama Dialogue, που πραγματοποιείται στο Μπαχρέιν.

Ο πρωθυπουργός αμφισβήτησε τις τουρκικές διεκδικήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την εργαλειοποίηση των ενεργειακών διασυνδέσεων στο πλαίσιο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

«Δεν θα το δεχθούμε», τόνισε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παράνομο και άκυρο».

Αναφερόμενος στη συμφωνία που υπογράφηκε το 2019 και κυρώθηκε πρόσφατα, επισήμανε ότι η χάραξη θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραβλέπει την παρουσία των ελληνικών νησιών.

Για να εξηγήσει τη θέση του, χρησιμοποίησε το παράδειγμα μιας υποθετικής συμφωνίας οριοθέτησης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τυνησία, επισημαίνοντας ότι η χάραξη μιας διαγώνιας γραμμής στον χάρτη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα νησιά που παρεμβάλλονται, δεν συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Ως διαφορετικό παράδειγμα παρουσίασε τη συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας και Αιγύπτου, υποστηρίζοντας ότι οι διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να αντιμετωπιστούν με βάση τους διεθνείς κανόνες.

Το μήνυμα για τις ενεργειακές διασυνδέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μεγάλα έργα ενεργειακής συνδεσιμότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να μετατρέπονται σε αντικείμενο γεωπολιτικών πιέσεων.

Όπως επισήμανε, η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί πρακτικές που θέτουν σε ομηρία ενεργειακές υποδομές ή χρησιμοποιούν την υλοποίησή τους ως μέσο άσκησης πίεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο Great Sea Interconnector, το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και στον σχεδιασμό για την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην προώθηση των συγκεκριμένων έργων, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενεργειακών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τι είπε για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, εκφράζοντας αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

«Θα έχουμε εκλογές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τις κερδίσουμε», δήλωσε, συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα με τη δυνατότητα της χώρας να αναπτύσσει διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές συνεργασίες.

Παράλληλα, παρουσίασε την πορεία της ελληνικής οικονομίας ως «ευρωπαϊκό success story».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα έχει φτάσει πλέον να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από χώρες της G7, γεγονός που, όπως σημείωσε, θα ήταν δύσκολο να προβλεφθεί πριν από μερικά χρόνια.

Η Ελλάδα ως γέφυρα της Ευρώπης με τις χώρες του Κόλπου

Στο πεδίο των διεθνών συνεργασιών, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την παρουσία και τις σχέσεις της με τη Μέση Ανατολή, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως συνδετικός κρίκος με τον αραβικό κόσμο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον οικονομικό διάδρομο IMEC, καθώς και στο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων EMC, ως σημαντικές υποδομές για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ των περιοχών.

Αναφέρθηκε επίσης στη θέση της Ελλάδας ως πύλης εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μέσω της οποίας μπορούν να καλύπτονται ενεργειακές ανάγκες των Βαλκανίων και της Ουκρανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τις συγκεκριμένες υποδομές με την προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη και τη διεύρυνση των συνεργασιών με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Belharra, αμυντικές δαπάνες και επιχείρηση «Ασπίδες»

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης του πρωθυπουργού αφορούσε και την αμυντική συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα Belharra, τον «Νέαρχο», επισημαίνοντας παράλληλα τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει το 3,5% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «Ασπίδες», στην οποία συμμετέχουν χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συμμετοχή στην επιχείρηση πρέπει να διευρυνθεί, ώστε περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη να συμβάλουν στην κοινή προσπάθεια.

Όπως τόνισε, η Ευρώπη χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα χωρών που θα στηρίζουν ουσιαστικά την ανάπτυξη των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο.

Κατά τον ίδιο, η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται στις οικονομικές συμφωνίες, αλλά να συνοδεύεται από έμπρακτη ευρωπαϊκή παρουσία και υποστήριξη προς τους εταίρους της περιοχής όταν αντιμετωπίζουν κρίσεις.