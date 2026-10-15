Κυρ. Μητσοτάκης για το προσχέδιο συμπερασμάτων: Δεν ανταποκρίνεται στην επείγουσα κατάσταση με τις τιμές της ενέργειας

Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην ενεργειακή κρίση υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις κεκλεισμένων των θυρών συζητήσεις των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκώντας κριτική στο περιεχόμενο του σχεδίου συμπερασμάτων για την αντιμετώπιση της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται ανώτερο Έλληνα αξιωματούχο με γνώση των συζητήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «τα συμπεράσματα, με τη σημερινή τους μορφή, δεν αντανακλούν τον επείγοντα χαρακτήρα» της ενεργειακής κρίσης, ζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με όσα μετέφερε η ίδια πηγή στο Politico.

Προειδοποίηση για αποβιομηχάνιση της Ευρώπης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στην ανάγκη επανεξέτασης των βασικών χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο πλαίσιο πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές και ενεργειακές συνθήκες.

Όπως μεταδίδει το Politico, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ETS πρέπει να παραμείνει βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απανθρακοποίηση, ωστόσο «δεν μπορεί να λειτουργεί σαν να μην έχει αλλάξει ο κόσμος από την εποχή που υιοθετήθηκε».

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η διατήρηση του σημερινού πλαισίου χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στην παραγωγική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Χωρίς μια σημαντική αναθεώρηση του ETS, κινδυνεύουμε με αποβιομηχάνιση της Ευρώπης», τόνισε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη εστιάζει στην ανάγκη συνδυασμού της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης με τη διατήρηση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, θέτοντας παράλληλα ζήτημα μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.