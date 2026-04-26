Κυρ. Μητσοτάκης για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία», σχολίασε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με τους πυροβολισμούς στο δείπνο για τους ανταποκριτές στο οποίο βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια απότομη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση που ο @POTUS, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

