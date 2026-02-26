Κυρ. Μητσοτάκης για το 2ο προσυνέδριο της ΝΔ: Χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία

Ένα σύντομο βίντεο για την επίσκεψη του στον Έβρο και το 2ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου συζητήθηκαν τα θέματα της ασφάλειας και της περιφερειακής ανάπτυξης, ανέβασε στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βίντεο ξεκινά με την Κυρά του Δέλτα και περιλαμβάνει ακόμα στιγμιότυπα από την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις πληγείσες περιοχές από τις πρόσφατες πλημμύρες, στη νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο αλλά και στον Συνοριακό Σταθμών Κήπων όπου ενημερώθηκε για την πορεία των έργων.

«Είπαμε ότι θα φτιάξουμε φράχτη και τον φτιάξαμε με δικά μας χρήματα» σημείωσε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και επεσήμανε ότι «ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο έτσι ώστε να είμαστε μονίμως ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής».

«Χωρίς ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία», καταλήγει στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.