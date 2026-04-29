Κυρ. Μητσοτάκης για την πρόταση Μαρινάκη περί ταυτοποίησης χρηστών στα social: Να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερη έκφρασης

Ηπρόταση που κατέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την ανάγκη της ταυτοποίησης των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συζητήθηκε σήμερα και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως θα συζητηθούν νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με βάση τις οποίες δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολίτες, θα προστατεύονται πλέον από τις αβάσιμες καταχρηστικές αγωγές, γνωστές και ως SLAPP.

«Καλό είναι κάποια στιγμή να δούμε και εμείς, ως πολιτικοί, πώς προστατευόμαστε από την ανώνυμη χυδαία τοξικότητα του διαδικτύου, όταν αναζητούμε ενδεχομένως να κινηθούμε ποινικά, στην περίπτωση που το κρίνουμε, κατά ιστοσελίδων ή φερόμενων λογαριασμών και πέφτουμε σε ένα τείχος, γιατί δεν μπορεί κανείς να εντοπίσει ποιος πραγματικά είναι πίσω από αυτούς τους λογαριασμούς. Αυτό είναι κάτι, κ. Υπουργέ, το οποίο πρέπει να το δούμε» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

«Νομίζω ότι είναι το φυσικό αντίβαρο σε αυτό το οποίο προτείνουμε και νομοθετούμε σήμερα. Γιατί ο στόχος μας είναι να θωρακίσουμε το αγαθό της ελεύθερης έκφρασης, ενώ βέβαια, θα εξακολουθήσουν να ενισχύουν, όπως είπα, τα νομικά αντίβαρα εναντίον της κατασυκοφάντησης οποιουδήποτε. Αλλά όποιος κινείται στην Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά ότι κατ’ εξοχήν στην πατρίδα μας η ελευθερία της έκφρασης είναι απολύτως προστατευμένη και κατοχυρωμένη», πρόσθεσε ο Κυρ. Μητσοτάκης.

«Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής – Οι βουλευτές συμμετέχουν ενεργά»

«Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία», τόνισε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ πρόσθεσε ότι «Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα».

Ο πρωθυπουργός με την τοποθέτησή του σχετικά με το επιτελικό κράτος, απαντά έμμεσα στην επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ προς την εφημερίδα «Τα Νέα» με την οποία εξέφραζαν επιφυλάξεις σχετικά με τον τρόπο που λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις και τη συμμετοχή των βουλευτών σε αυτές.

Ολόκληρη η αναφορά του πρωθυπουργού στο επιτελικό κράτος κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο

«Η συμμετοχή των βουλευτών στη διαβούλευση για τις πολιτικές μας απαντά πως αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου τους – Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία – άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες της Βουλής, καθορίζονται με σαφήνεια από το Σύνταγμα – Έτσι η στενή συνεργασία βουλευτών και κεντρικής κυβέρνησης αποκτά ξεχωριστή σημασία

Στη διαβούλευση για τις ορεινές περιοχές και την νησιωτικότητα, έχουν συμμετάσχει ενεργά και οι βουλευτές μας και αυτός είναι η απάντηση στον τρόπο με τον οποίον αντιλαμβανόμαστε την αναβάθμιση του ρόλου του εκλεγμένου εκπροσώπου της κάθε περιφέρειας. Θέλουμε ακριβώς τη συμμετοχή του βουλευτή, στο πώς μπορεί να αγωνιστεί για την ανάπτυξη και την προκοπή της περιοχής του.

Μιλάμε συχνά για το επιτελικό κράτος, το οποίο αφορά εμάς, την εκτελεστική εξουσία, όχι τη νομοθετική εξουσία. Άλλες οι υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, αυτά είναι καθορισμένα με απόλυτη σαφήνεια από το Σύνταγμα. Όμως σε αυτή την περίπτωση η στενή συνεργασία μεταξύ των βουλευτών μας και της κεντρικής κυβέρνησης για την εκπόνηση αυτών των σχεδίων αποκτά μια ξεχωριστή σημασία».