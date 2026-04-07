Κυρ. Μητσοτάκης για τα τροχαία: Ξέρουμε πως πέρυσι σώσαμε πάνω από 140 ζωές χάρη στις πολιτικές μας

«Ξέρουμε πως πέρυσι σώσαμε πάνω από 140 ζωές χάρη στις πολιτικές μας», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε εκδήλωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας».

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του:

«Να ακολουθήσουν κι άλλοι δήμαρχοι το παράδειγμα αυτού του πάρκου. Είναι πολύ σημαντική μέρα γιατί τα στατιστικά και η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, είναι πολύ ψηλά στην αξιολόγηση των όσων έχει πετύχει η κυβέρνηση.

Πλέον, ξέρουμε πως σώσαμε πάνω από 140 ζωές χάρη στις πολιτικές μας. Να κάνουμε την κοινωνία συμμέτοχη γιατί είναι άδικο η χώρα μας να πληρώνει αυτόν τον φόρο αίματος.

Οι πολίτες ανταποκρίνονται στο αλκοτέστ και έχει αλλάξει η συμπεριφορά στο θέμα οδήγηση και αλκοόλ, ενώ μεγάλη κατάκτηση είναι και η χρήση κράνους.

Πήραμε την απόφαση για μηδενική ανοχή και πλέον πια όλοι καταλαβαίνουν πως όταν ανεβαίνουν στο δίκυκλο πρέπει να φορούν κράνος.

Οι ψηφιακές κάμερες θα αλλάξουν τα πάντα και θα έρχονται πολλές κλήσεις, ιδίως για κόκκινο. Οι υποδομές και οι παρεμβάσεις μαζί με τις υφιστάμενες παρεμβάσεις, καθώς ο ΒΟΑΚ θα γίνει, περιορίζει τα ατυχήματα και ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα».

Τον λόγο πήραν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος εστίασε στη μείωση τροχαίων ατυχημάτων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίοςαναφέρθηκε στην αστυνόμευση και πώς αυτή συνετέλεσε, και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ο οποίος μίλησε για τις κάμερες και την αποτελεσματική τους επίδραση στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη καθώς και οι τοπικές αρχές με επικεφαλής τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου.