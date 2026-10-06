Κυρ. Μητσοτάκης για στεγαστικό: Πρόταση για «build-to-rent» και περισσότερη προσφορά κατοικιών

Στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο του «Βήματος», παρουσιάζοντας παράλληλα την ιδέα δημιουργίας ενός νέου επενδυτικού προϊόντος στην ελληνική αγορά ακινήτων, του λεγόμενου «build-to-rent».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στις παρεμβάσεις άμεσης στήριξης των ενοικιαστών, υπογραμμίζοντας ότι η κρατική ενίσχυση από μόνη της δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας. «Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μόνο με αυτόν τον τρόπο, χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το στεγαστικό ευρωπαϊκό πρόβλημα και έκανε ειδική αναφορά στην Ισπανία, ασκώντας κριτική στην πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. «Αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Στην Ισπανία μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, απέτυχε πλήρως να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και κατέρρευσε», είπε.

«Πρέπει να χτίσουμε περισσότερα»

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το κεντρικό ζήτημα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης είναι η δημιουργία περισσότερων διαθέσιμων κατοικιών. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε και το ζήτημα των όρων δόμησης στην Αθήνα, συνδέοντάς το με την περιορισμένη διαθέσιμη γη και την υψηλή πυκνότητα της πόλης.

«Κάποια στιγμή πρέπει να θεσπίσουμε και κάποιου είδους πολιτική συμφωνία, αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερα, να δώσουμε κίνητρα, όπως να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίριά μας, γιατί αυτή είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχουμε χώρο», σημείωσε.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη θέση που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός και το προηγούμενο διάστημα ότι το στεγαστικό αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα ζήτησης και προσφοράς και ότι η διεύρυνση του διαθέσιμου αποθέματος κατοικιών αποτελεί βασική παράμετρο για την αποκλιμάκωση των πιέσεων στα ενοίκια.

Η πρόταση για «build-to-rent»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης ακινήτων που θα μπορούσε να εισέλθει πιο οργανωμένα στην ελληνική αγορά.

«Προτείνω εδώ μια ιδέα: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα είδος νέου προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα, που θα είναι ένα προϊόν “χτίσιμο για ενοικίαση”, build-to-rent», ανέφερε.

Η κατεύθυνση αυτή αφορά την ανάπτυξη ολόκληρων κτιρίων ή συγκροτημάτων κατοικιών που δεν κατασκευάζονται με σκοπό την πώληση των διαμερισμάτων τους, αλλά προορίζονται εξαρχής για ενοικίαση.

Τι είναι το build-to-rent

Το build-to-rent, σε ελεύθερη απόδοση «χτίζω για να νοικιάσω», είναι μοντέλο ανάπτυξης ακινήτων στο οποίο κατοικίες ή ολόκληρα συγκροτήματα κατασκευάζονται εξαρχής για να παραμείνουν στην αγορά ενοικίασης και όχι για να πωληθούν ξεχωριστά.

Συνήθως τα ακίνητα ανήκουν σε εταιρεία ή θεσμικό επενδυτή και λειτουργούν με ενιαία, επαγγελματική διαχείριση. Η λογική του μοντέλου είναι η δημιουργία μεγάλου και οργανωμένου αποθέματος κατοικιών προς μακροχρόνια μίσθωση.