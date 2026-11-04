Κυρ. Μητσοτάκης για Μασκ: Γιατί συμμετέχει κάποιος στη δημόσια σφαίρα; Για ιδεολογικούς λόγους ή για να επηρεάσει την πολιτική;

Την ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων κανόνων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις για την ισχύ που συγκεντρώνουν οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες της τεχνολογίας, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτησή του με τον διεθνώς αναγνωρισμένο φωτογράφο Platon, στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «People Power», στο Μουσείο Μπενάκη.

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις μεγάλες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στη λειτουργία του κράτους, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη αξιοποιήσει την τεχνολογία μέσω του gov.gr, αλλά προειδοποίησε ότι η ανάπτυξη της AI συνοδεύεται από κινδύνους που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς.

«Έχω σοβαρό πρόβλημα όταν άνθρωποι όπως ο Έλον Μασκ μάς λένε ότι δεν κατανοούμε πλήρως πώς εξελίσσεται και αυτοβελτιώνεται αυτή η τεχνολογία και στη συνέχεια ζητούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κάνουν κάτι, επειδή οι κίνδυνοι μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να αναδείξει την απουσία επαρκούς εποπτείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποίησε το παράδειγμα της αεροπορικής βιομηχανίας, όπου κάθε αεροσκάφος υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους πριν λάβει άδεια πτήσης, ενώ υπάρχουν αρμόδιες αρχές που μπορούν να απαγορεύσουν τη λειτουργία του σε περίπτωση ατυχήματος.

«Έχουμε κάτι έστω και ελάχιστα αντίστοιχο στην τεχνητή νοημοσύνη; Η απάντηση είναι απολύτως όχι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «χτίζουμε την ισχυρότερη τεχνολογία στον κόσμο χωρίς δικλίδες ασφαλείας, χωρίς εποπτεία και εμπιστευόμαστε ανθρώπους όπως ο Έλον Μασκ ότι θα πράξουν το σωστό. Έχω τις αμφιβολίες μου ότι αυτό θα συμβεί».

Ο πρωθυπουργός διεύρυνε την κριτική του, θέτοντας ζήτημα δημοκρατικής λογοδοσίας των τεχνολογικών δισεκατομμυριούχων και της δυνατότητάς τους να επηρεάζουν την πολιτική μέσω τεράστιων χρηματοδοτήσεων.

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στις εκλογές στο Τέξας, όπου ο Έλον Μασκ διέθεσε μεγάλα ποσά για να ενισχύσει υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, χωρίς να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Γιατί συμμετέχει κάποιος στη δημόσια σφαίρα; Για ιδεολογικούς λόγους ή επειδή θέλει να επηρεάσει τη δημόσια πολιτική;» διερωτήθηκε, εκτιμώντας ότι η επιδίωξη περιορισμού των ρυθμίσεων αποτελεί πιθανό κίνητρο.

Σημείωσε ότι τέτοιες χρηματοδοτήσεις είναι νόμιμες και διαφανείς στο αμερικανικό σύστημα, έθεσε ωστόσο το ερώτημα κατά πόσο εξυπηρετούν τη λειτουργία μιας δημοκρατίας που επιδιώκει τον δημόσιο διάλογο και τη σχετικά ισότιμη συμμετοχή των πολιτών.

Σύμφωνα με τη Washington Post, οι συνολικές προσωπικές χρηματοδοτήσεις του Μασκ στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές του 2026 ανήλθαν σε περίπου 446 εκατ. δολάρια σε εθνικό επίπεδο, με σημαντικό μέρος τους να κατευθύνεται στην εκλογική μάχη του Τέξας.

Αναφερόμενος τέλος στη διεθνή προσπάθεια ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η Ευρώπη βρίσκεται πιο μπροστά στο θεσμικό πλαίσιο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που δημιουργεί ο παγκόσμιος τεχνολογικός ανταγωνισμός.

«Αυτό είναι πρωτίστως ένα αμερικανικό πρόβλημα, επειδή τα πιο προηγμένα μοντέλα αναπτύσσονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», υποστήριξε.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι εάν οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίσουν σχετικά γρήγορα το ζήτημα, η διεθνής κοινότητα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με «απρόβλεπτες συνέπειες που σήμερα δεν μπορούμε καν να φανταστούμε».