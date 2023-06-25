Κυρ. Μητσοτάκης: Για δεύτερη φορά, όλη η Ελλάδα είναι μπλε

ΟΚυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε από καρδιάς τα στελέχη του κόμματος και όλους τους πολίτες για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα κομματικά στελέχη. Ξέρω πόσο κουραστήκατε όμως σήμερα το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειές μας. Ο λαός μας εμπιστεύτηκε με άνετη πλειοψηφία και μας έδωσε ισχυρή εντολή να πάμε μπροστά και να βαδίσουμε στον δρόμο της προόδου και της κοινωνικής συνοχής».

«Για μένα η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης τον οποίο οι συγκεντρωμένοι διέκοπταν με τη φράση «είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός».

«Για πρώτη φορά η ΝΔ μετά από μια τετραετία κυβέρνησης κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά της. Αυτό που πετύχαμε είναι να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο του διχασμού και της τοξικότητας που άνοιξε πριν από μια δεκαετία. Θέλω να ξέρετε ότι η ευθύνη που αισθάνομαι στους ώμους μου είναι πολύ βαριά. Σήμερα γιορτάζουμε και αύριο σηκώνουμε τα μανίκια για σκληρή δουλειά»

Υπογράμμισε, επίσης: «Η ΝΔ είναι σήμερα το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Προσέξτε, έχουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό βουλευτών που είχαμε το 2019 μόνο που η διαφορά με τον βασικό αντίπαλο είναι 24 μονάδες ενώ τότε ήταν 8» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όμως προσέξτε αυτή η πολιτική κυριαρχία δεν είναι σημάδι αλαζονείας, ούτε λευκή επιταγή. Ζητώ από όλους να είμαστε προσγειωμένοι. Οι πολίτες έχουν προβλήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Σήμερα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και θα εκπληρώσω τις προσδοκίες και όσων δεν μας ψήφισαν. Με γνώμονα την ενότητα θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας και είμαι σίγουρος οτι θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών όπως το κάναμε και την προηγούμενη φορά».

Ενώ ευχαρίστησε και πάλι τον κόσμο, λέγοντας πως «η ΝΔ απέδειξε ότι και όντας στην κυβέρνηση μπορεί να έχει το καλύτερα οργανωμένο κόμμα που απέδειξε τις δυνατότητές του» ο οποίος εξέφρασε την έκπληξή του για τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν έξω από το γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς.

«Το μπλε είναι το χρώμα της σημαίας, του ουρανού, της θάλασσας, το χρώμα της ελπίδας και της σωφροσύνης» απάντησε ο κ. Μητσοτάκης στο σύνθημα «ολη η Ελλάδα είναι μπλε».

«Από αύριο ξεκινά η σκληρή δουλειά για να πάμε την Ελλάδα πιο ψηλά» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν μέσω επευφημιών και αποθέωσης από τους συγκεντρωμένους φίλους της Νέας Δημοκρατίας.

Τέλος, υπενθύμισε πως«έχουμε δημοτικές εκλογές και μετά ευρωεκλογές» ήταν οι τελευταίες λέξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποχωρώντας από την Πειραιώς.