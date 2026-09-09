Κυρ. Μητσοτάκης για αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα: Πραγματική έμπνευση ο Αδριανός Γολέμης

Τη συμμετοχή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, Αδριανού Γολέμη, σε αποστολή στον διεθνή διαστημικό σταθμό, χαιρέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Παρίσι, όπου βρίσκεται για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος είναι «να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν από λίγα χρόνια, η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα. Τώρα έχουμε πάνω από 15 δορυφόρους σε τροχιά. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του είναι Αδριανός Γολέμης».

«Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στον διεθνή διαστημικό σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά και τις επιστήμες προκειμένου να αφήσουν τις οθόνες τους», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι είναι βέβαιος πως «ο Αδριανός θα μας κάνει περήφανους. Θα δούμε την ελληνική σημαία στον διεθνή διαστημικό σταθμό».