Κυρ. Μητσοτάκης: Fake news υπήρχαν πάντα, αυτό που άλλαξε είναι η ταχύτητα αναπαραγωγής τους

«Fake news υπήρχαν πάντα, αυτό που άλλαξε είναι η ταχύτατη αναπαραγωγή τους» ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τη συζήτησή του με τον Γιάννη Θεοχάρη, Καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, και τον Γιάννη Πρετεντέρη, εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα», στο πλαίσιο του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum», στο ξενοδοχείο InterContinental Athenaeum Athens.

«Χρειαζόμαστε ανεξάρτητα Μέσα που θα ελέγχουν την πληροφορία. Υπάρχει ψευδής είδηση, όχι ψευδής άποψη. Η είδηση όμως όταν αποκτά άλλον χαρακτήρα, μετατρέπεται σε fake news. Αναπαράγονται με ταχύτητα ειδήσεις που μεταφέρουν οργή και σε συνδυασμό με το ΑΙ δημιουργείται ένα εκρηκτικό ”κοκτέιλ” στην κοινωνία», προσέθεσε.

«Είμαστε σε μειονεκτική θέση (τα δημόσια πρόσωπα) γιατί πλέον μπορούν τόσο πειστικά να δημιουργήσουν ψεύτικο βίντεο με λόγια που δεν έχουμε πει. Αυτό εν όψει εκλογών είναι κομβικής σημασίας. Οχι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα» είπε ακόμη.

Οσον αφορά πως μπορεί να καταπολεμηθεί αυτό, ανέφερε: «Ενα μέσο είναι υπόλογο σε αυτά που λέει και κάνει, ακόμη και αν κάποιος γράφει με ψευδώνυμο. Στο διαδίκτυο αυτό είναι αδύνατο. Πρόσφατα στοχοποίησαν την κόρη μου. Είναι αδύνατον να κινηθείς νομικά. Πως προστατεύεσαι λοιπόν; Το δεύτερο που πρέπει να δούμε είναι το ΑΙ να χρησιμοποιείται με τρόπο όπου θα γνωρίζει κανείς αν βλέπει κάτι γνήσιο ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Και το τρίτο είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς που είναι πιο εξοικειωμένη με αυτά τα εργαλεία. Την δικιά μας γενιά φοβάμαι περισσότερο. Εχω δει δικό μου βίντεο να μιλάω κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου σε άψογη κινέζικη γλώσσα. Είναι οι πρώτες σκέψεις για το πως θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό».

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

«Το ζήτημα της ανωνυμίας… Πρέπει να γίνει μια διάκριση -που δεν είναι εύκολο- για το πρόσωπο που μιλάει με το όνομά του με κάποιον που μιλάει με ψευδώνυμο. Αν θες να αντιπαρατεθείς νομικά, δεν μπορείς. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί προφανής νομική απάντηση σε αυτό» σημείωσε ακόμη ο πρωθυπουργός.

«Στις ΗΠΑ οι πλατφόρμες δεν έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τι μπαίνει. Δεν έχουν άποψη για όσα δημοσιεύονται σε αυτές. Ομως αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να παρεμβαίνουν σε θέματα πχ παιδικής πορνογραφίας, ή φυλετικού μίσους. Εκοβαν οτιδήποτε ξεπερνούσε ένα μη αποδεκτό όριο. Αυτό πλέον έχει κοπεί και η τοξικότητα εκτοξεύτηκε. Εκμεταλλευόμενοι την προσοχή μας, στις πλατφόρμες, μέσα από τοξικές συμπεριφορές, βγάζουν χρήματα» πρόσθεσε.

«Πρέπει να εντοπίσουμε οργανωμένες επιθέσεις παραπληροφόρησης, ειδικά αν προέρχονται από το εξωτερικό. Τις είδαμε με την υπόθεση των Τεμπών με ψεύτικους λογαριασμούς από το εξωτερικό. Το δυστύχημα έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από στρατιές λογαριασμών από το εξωτερικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από μία κυβέρνηση. Εμφανίζονταν χρήστες που δεν υπάρχουν. Έριχναν κηροζίνη στη φωτιά με αυτά που ανέβαζαν. Δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους αυτό. Ειδικά όταν το βλέπουμε και σε εκλογές στο εξωτερικό. Είναι ζήτημα αυτοπροστασίας καθώς το 2027 έχουμε πολλές εκλογές σε κράτη. Η κυβέρνηση έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή στη κριτική. Εγώ αν και έχουν ειπωθεί τέρατα για μένα και την οικογένειά μου, δεν έχω κάνει ούτε μία αγωγή, η οικογένειά μου θα κάνει όταν το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Παλεύουμε με μια παραπληροφόρηση που μπορεί να έχει πολιτικό σκοπό ή απλά τις απάτες».

Σημειωτέον ότι με την συζήτηση κλείνει το διήμερο του Forum που πραγματοποιήθηκε στο InterContinental Athenaeum Athens.