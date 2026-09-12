Κυρ. Μητσοτάκης: Επίσκεψη στα φυλάκια των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ρω και Στρογγυλή

Τις ακριτικές μικρονήσους Ρω και Στρογγυλή επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτρη Χούπη, και τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια των δύο νησίδων και είχε συνομιλίες με στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή.

Στη Ρω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις νέες υποδομές του φυλακίου και ειδικότερα για τον νέο προβλήτα, ενώ ξεναγήθηκε στο νεόδμητο κεντρικό κτήριο, στο εστιατόριο και στα μαγειρεία.

Επισκέφθηκε επίσης τους νέους ξενώνες που έχουν κατασκευαστεί για τις ανάγκες του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω και στη συνέχεια επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παππάς, Εμμανουήλ Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης-Νικόλαος Υψηλάντης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη και στο Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Υποπλοίαρχος Γρηγορόπουλος» του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο βρίσκεται ελλιμενισμένο στο Καστελλόριζο.