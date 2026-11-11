Κυρ. Μητσοτάκης: Επένδυση 35 εκατ. από το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών – Νέα μονάδα παραγωγής δορυφόρων στην Ελλάδα

Την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), ύψους 35 εκατ. ευρώ, στην ευρωπαϊκή εταιρεία δορυφορικής τεχνολογίας ICEYE, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στα γραφεία του Ταμείου.

Η επένδυση συνδέεται με τη δημιουργία στην Ελλάδα της μεγαλύτερης παραγωγικής βάσης της εταιρείας, με δυνατότητα κατασκευής και εξαγωγής 150 δορυφόρων ετησίως και τη δημιουργία περισσότερων από 230 θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης.

Η χρηματοδότηση αφορά την αγορά προνομιούχων μετοχών της ICEYE και εντάσσεται σε ευρύτερο επενδυτικό γύρο συνολικού ύψους 485 εκατ. ευρώ, στον οποίο συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κατάρ, της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Φινλανδίας, καθώς και η BlackRock και η General Catalyst.

Η ICEYE, η οποία ήδη διαθέτει γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό, σχεδιάζει νέα μονάδα στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένες δυνατότητες συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων, καθώς και κατασκευής υποσυστημάτων. Η εταιρεία συμμετέχει ήδη στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, έχοντας κατασκευάσει τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους τεχνολογίας SAR.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επένδυση σημαντικό βήμα για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι αποδεικνύει τη δυνατότητα της χώρας να προσελκύει παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας.

«Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η επένδυση έχει διπλό χαρακτήρα, στρατηγικό και οικονομικό, καθώς το ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σημαντικές αποδόσεις από τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιλογή της Ελλάδας για την ανάπτυξη της νέας παραγωγικής υποδομής συνδέεται με την ποιότητα του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού και τη δυνατότητα δημιουργίας καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που αποκτά η Ελλάδα στον διαστημικό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικοί δορυφόροι που βρίσκονται ήδη σε τροχιά παρέχουν εικόνες και δεδομένα χρήσιμα για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία και τη χαρτογράφηση της Επικράτειας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην προγραμματιζόμενη αποστολή του Αδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027, όπου, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, θα παραμείνει για 15 ημέρες, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι επενδύσεις του HIIF πραγματοποιούνται με όρους διαφάνειας και ανεξαρτησίας, ενώ προανήγγειλε τη συνέχιση των επενδυτικών πρωτοβουλιών σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Προσβλέπουμε και στις επόμενες επενδύσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι τόσο η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας όσο και η εξασφάλιση επενδυτικών αποδόσεων για το ελληνικό Δημόσιο.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

«Αγαπητέ Rafal, κυρίες και κύριοι, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Όταν είχαμε επισκεφτεί τα γραφεία της ICEYE, τον Αύγουστο του 2025, και εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ την ταχύτητα με την οποία θα έτρεχαν οι εξελίξεις.

Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι η σημερινή μας παρουσία εδώ συνδέεται με την πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών σε μία καινοτόμο ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αποφασίζει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη παραγωγική της βάση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα.

Για τη χρησιμότητα των δορυφόρων SAR, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε πολλά. Η σύντομη επίδειξη την οποία είδαμε πριν από λίγο τα λέει όλα.

Εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η ICEYE αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να κάνει “πρωταθλητισμό” στον τομέα του διαστήματος και της κατασκευής υπερσύγχρονων δορυφόρων. Είναι μία προτεραιότητα την οποία έχει θέσει η Ευρώπη και διά της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι που η Ελλάδα μπορεί και αυτή να συμμετέχει επενδυτικά σε αυτήν την πολύ σημαντική προσπάθεια της εταιρείας.

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονιστεί ότι η πρώτη επένδυση του Ταμείου γίνεται μαζί με πολύ σημαντικούς και αξιόπιστους διεθνείς επενδυτές. Αναφέρθηκαν ορισμένα μόνο ονόματα. Αυτό δίνει ένα βαθμό ασφάλειας και στο επενδυτικό ταμείο και, θα έλεγα, και μια “σφραγίδα” αξιοπιστίας, διότι οι επενδυτές οι οποίοι επέλεξαν να επενδύσουν σε αυτόν τον γύρο και σε αυτήν την αποτίμηση στην ICEYE, μόνο τυχαίοι δεν είναι και προφανώς προσβλέπουν σε μία σημαντική υπεραξία από την επένδυσή τους.

Άρα, αυτή δεν είναι μόνο μία επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα. Είναι και μία επένδυση από την οποία το ελληνικό δημόσιο προσδοκά σημαντικά επενδυτικά οφέλη.

Ως προς την στρατηγική σημασία, εγώ να επαναλάβω πόσο σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι ο Rafal και η ομάδα του επέλεξαν την Ελλάδα για τη δημιουργία μιας σημαντικής παραγωγικής υποδομής. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαν στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο μία κυβέρνηση η οποία είναι πρόθυμη και έτοιμη να υποδεχθεί τέτοιου είδους καινοτόμες επενδύσεις, αλλά αυτό το οποίο, νομίζω, διαπίστωσαν είναι την ύπαρξη ενός εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού.

Και εδώ νομίζω οι ιστορίες του Βασίλη και του Άγγελου τα λένε όλα. Το γεγονός ότι επέστρεψαν από το εξωτερικό για να εργαστούν στην ICEYE -δεν ξέρω Βασίλη όταν ερχόσουν αν φανταζόσουν ότι τα πράγματα θα έτρεχαν τόσο γρήγορα όσο έτρεξαν-, αλλά ακριβώς αυτή η δυνατότητα δημιουργίας εξαιρετικά καλοπληρωμένων ποιοτικών θέσεων εργασίας, παραπάνω από 230 εν προκειμένω, για την κατασκευή μιας παραγωγικής μονάδας που θα παράγει παραπάνω από 150 δορυφόρους το χρόνο.

Είναι ένα μεγάλο άλμα αυτό το οποίο κάνουμε στην πατρίδα μας. Και θα έλεγα ότι είναι και η καλύτερη απόδειξη απέναντι σε διάφορους μεμψίμοιρους ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδος αλλάζει δραστικά. Διότι αν αυτό δεν είναι αλλαγή παραγωγικού μοντέλου τότε δεν μπορώ να φανταστώ ακριβώς τι μπορεί να είναι.

Και βέβαια, ως προς το ενδιαφέρον της Ελλάδος για το διάστημα αυτό αποδεικνύεται, ήδη, έμπρακτα από το γεγονός ότι έχουμε δορυφόρους σε τροχιά, οι οποίοι μάς δίνουν πραγματική εικόνα, εξαιρετικά χρήσιμη για αμυντικούς σκοπούς, για σκοπούς πολιτικής προστασίας, για γενικότερη χαρτογράφηση της ελληνικής επικράτειας.

Αλλά, βέβαια, θα έχουμε πολύ σύντομα και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά, τον Αδριανό Γολέμη ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων τον επόμενο χρόνο θα βρεθεί για 15 μέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, προκειμένου να διεξάγει πειράματα τα οποία θα του τα έχουν υποδείξει πάλι καινοτόμες εταιρείες, ερευνητικά προγράμματα τα οποία ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτή τη μοναδική ευκαιρία της παρουσίας του πρώτου Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά.

Οπότε, θέλω και πάλι να συγχαρώ τα στελέχη του Επενδυτικού Ταμείου (GrowthFund), τα στελέχη του ΗΙΙF για την ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν. Να τονίσω και πάλι ότι οι επενδύσεις αυτές διέπονται από απόλυτη διαφάνεια και ανεξαρτησία, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, θα έλεγα, συμμόρφωσης όταν μιλάμε για την διαχείριση δημοσίου χρήματος, κάτι το οποίο έχει εξασφαλιστεί από τον τρόπο με τον οποίο έχουν δημιουργηθεί αυτές οι δομές.

Προσβλέπουμε και στις επόμενες επενδύσεις οι οποίες, όπως είπα, έχουν διττό σκοπό, στρατηγικό: να στηρίξουν κλάδους και τομείς που θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μία οικονομία εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά, φυσικά, και επενδυτικό σκοπό, γιατί προσβλέπουμε σε σημαντικές υπεραξίες από επενδύσεις σαν την ICEYE.

Και με το καλό, αγαπητέ Rafal, ευελπιστώ να είμαστε στην τελετή εγκαινίων της νέας παραγωγικής μονάδας όταν είναι έτοιμη. Όπως έχω πει, παραμένουμε στη διάθεσή σου, καθώς είμαστε πλέον εταίροι, να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο ελληνικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό success story. Συγχαρητήρια, και πάλι».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Στέφανος Θεοδωρίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος του HIIF Γιώργος Κοφινάκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του HIIF Στέλιος Φράγκος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της ICEYE Rafal Modrzewski, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE Greece Βασίλης Χαλουλάκος και ο Chief Investment Officer στο HIIF Ανδρέας Γιαννακόπουλος.