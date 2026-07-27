Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν μπορεί η απάντηση στην ακριβή ενέργεια για τα νοικοκυριά να είναι η αδράνεια

Η ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντηση μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και γι’ αυτό θέτουμε μετ’ επιτάσεως και από κοινού ψηλά το ζήτημα αυτό στην ενεργειακή ατζέντα», τόνισε ο πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για μια ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Και πάντως ακριβότερα από τους βασικούς μας ανταγωνιστές. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε πως σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη – μέλη», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της, να ενισχύσει τις συλλογικές της δυνατότητες και να μετατρέψει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από θεωρητική αρχή σε έμπρακτη εγγύηση για κάθε κράτος-μέλος.

Τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων του Κυρ. Μητσοτάκη:

«Ιδιαίτερη χαρά να είμαι σε μια πόλη που έχει συνδεθεί με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Είχαμε μια πολύ παραγωγική συζήτηση που ενίσχυσε τις ήδη καλές σχέσεις των δύο χωρών. Στόχος να αξιοποιήσουμε αμφίδρομα τον στόχο για τον τουρισμό.

Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στον ορεινό τουρισμό.

Η ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντηση μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια και γι’ αυτό θέτουμε μετ’ επιτάσεως και από κοινού ψηλά το ζήτημα αυτό στην ενεργειακή ατζέντα», τόνισε ο πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ στο Σάλτσμπουργκ.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε πραγματικά για μια ανταγωνιστική Ευρώπη όταν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μας πληρώνουν ακριβά την ενέργεια. Και πάντως ακριβότερα από τους βασικούς μας ανταγωνιστές. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε πως σε μια θεωρητικά ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη – μέλη.

Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα για να γίνει εξαγωγέας αερίου και οι πρόσφατες εξελίξεις απέδειξαν πως η ενεργειακή ασφάλεια είναι και γεωπολιτική ασφάλεια.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αμοιβαίας αλληλεγγύης στην άμυνα.

Συζητήσαμε εκτενώς για το μεταναστευτικό και σας ευχαριστώ για τη στήριξη των ελληνικών θέσεων.

Οι αυστριακές δυνάμεις ήταν από τις πρώτες που μας στήριξαν στον Έβρο.

Να αναγνωρίσω το σημαντικό έργο που έχετε κάνει αλλά κι εμείς έχομε περιορίσει τις αφίξεις παράνομων μεταναστών.

Αλλά και για τις επιστροφές έχουμε πολύ καλή συνεργασία.

Πρέπει να είναι ευρωπαϊκό μήνυμα πως οι μετανάστες που δεν δικαιούνται ασύλου, θα επιστρέφουν πίσω.

Δεν μπορούμε από τη βιομηχανία μας να ζητήσει να κάνει περισσότερα από όσα μπορεί στον τομέα της πράσινης μετάβασης.

Παραμένουμε υπέρμαχοι της διεύρυνσης της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια, αλλά δεν είναι ομοιόμορφη για όλα τα μέλη.

Τέλος, αντάλλαξαμε και απόψεις για τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και εκφράσαμ την ευχή για αποκλιμάκωση.

Κομβικής σημασίας η ελεύθερη διέλευση στο Ορμούζ.

Είμαστε μία από τις δυο χώρες που είμαστε στην Ερυθρά Θάλασσα με το πρόγραμμα ΑΣΠΙΔΕΣ.

Να συγχαρώ την Αυστρία τέλος τη συμμετοχή της ως Μη Μόνιμο μέλος στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Διαπιστώσαμε πως το Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ έχει οικονομικό αποτύπωμα στη χώρα και το είδαμε και από το αποτύπωμα της ταινίας «Οδύσσεια».

Στόκερ: Επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων για ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Αυστρίας κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ζάλτσμπουργκ. Παράλληλα, οι δύο πλευρές ανέδειξαν την ανάγκη στενότερης συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της μετανάστευσης, της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων.

Ενίσχυση της συνεργασίας στον τουρισμό

Ο Αυστριακός καγκελάριος χαρακτήρισε τον τουρισμό, μαζί με τον πολιτισμό, βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι περισσότεροι από 900.000 Αυστριακοί επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2025, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που ταξιδεύουν στην Αυστρία.

Όπως ανέφερε, κοινός στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο προορισμών. Για τον λόγο αυτό στις συνομιλίες συμμετείχαν και η υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, καθώς και ο υφυπουργός Τουρισμού της Αυστρίας, με έμφαση στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

«Ευγνώμονες στην Ελλάδα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Αυστρία συνέβαλαν καθοριστικά στην αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

«Η Ελλάδα έχει να διαδραματίσει έναν ακόμη πιο καθοριστικό ρόλο και της είμαστε ευγνώμονες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνδρομή της Αυστρίας μέσω της Frontex, με την αποστολή 15 Αυστριακών αξιωματικών στην Ελλάδα, ενώ τάχθηκε υπέρ της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και της δημιουργίας κέντρων επιστροφής (return hubs) για απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, εκφράζοντας την προσδοκία να λειτουργήσουν τα πρώτα κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. το 2027.

Συγχαρητήρια για την ελληνική οικονομία

Ο καγκελάριος συνεχάρη τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον ανθεκτικές οικονομίες της Ευρώπης χάρη στη σταθερή ανάπτυξη και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως είπε, η Ελλάδα αποτελεί «ένα σημαντικό παράδειγμα επιτυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής», σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, η στήριξη της βιομηχανίας, η τεχνολογική ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς προϋποθέτουν ανάλογες μεταρρυθμίσεις.

Ενέργεια και ανταγωνιστικότητα

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν, σύμφωνα με τον καγκελάριο, ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ευημερίας των επόμενων γενεών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υψηλές τιμές ενέργειας, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ώστε το χαμηλό κόστος παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές να αντανακλάται στις τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων

Ο Αυστριακός καγκελάριος αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζοντας ενθαρρυντική την πρόοδο του Μαυροβουνίου και εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η ευρωπαϊκή προοπτική και για τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο την ενίσχυση των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή.

Μήνυμα για συνέχιση της συνεργασίας

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο καγκελάριος ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στο Ζάλτσμπουργκ, κάνοντας λόγο για εξαιρετικές συνομιλίες και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία Ελλάδας και Αυστρίας θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.