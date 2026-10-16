Κυρ. Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Καμία έκπτωση για αγρότες και συνοχή – «Παράθυρο» για πρόσθετα μέτρα στήριξης

Ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα στήριξης στην κοινωνία, η οποία μαστίζεται από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια που συνεπάγεται, άφησε στις δηλώσεις του μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να κάνει καμία απολύτως έκπτωση σε θέματα όπως οι αγρότες και η συνοχή.

«Η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ενδεικτικά ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία έκπτωση σε αγρότες και συνοχή, ενώ υπάρχουν 15 χώρες στο πλευρό της Ελλάδας. «Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε εκπτώσεις ως προς αυτό το πλάνο και άλλες 15 χώρες συντάσσονται με αυτήν την άποψη», είπε.

Τι είπε για Ανδρουλάκη και «γαλάζια γράμματα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε επίσης αιχμές και για την τακτική της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι «βλέπετε ότι τα γαλάζια γράμματα έχουν συχνά ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μία ελληνική πρωτοβουλία η οποία γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική».

Ενώ έστειλε, δε, μήνυμα σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα για τις εκλογές». «Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα και θα μοιράσουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για να γίνουμε πιο ευχάριστοι ενόψει εκλογών, λυπάμαι, αλλά έχω αποδείξει πολλές φορές ότι δεν είναι η δική μου πολιτική», ανέφερε.

«Δεν είμαστε γαλατικό χωριό» – Τι είπε για ενεργειακή κρίση και ακρίβεια

Όσον αφορά στην ενεργειακή κρίση, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την προ ημερών δήλωσή του ότι η «η Ελλάδα δεν είναι γαλατικό χωριό». «Αν πιστεύει κάποιος ότι η Ελλάδα θα είναι κάποιο γαλατικό χωριό που θα μείνει απομονωμένη και δεν θα πιεστεί καθόλου από αυτή την κρίση, λυπάμαι», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, σε ερώτηση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το διάστημα 2027-2034, το οποίο ήταν και το βασικό αντικείμενο του διήμερου Συμβουλίου των «27», ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε πως «οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι πάντα εξαιρετικά σύνθετες. Νομίζω ότι κατέστη απολύτως σαφές από τις συζητήσεις που είχαμε ότι η αγροτική πολιτική και πολιτική συνοχής πρέπει να προστατευθούν, τουλάχιστον στα ποσά που είχε προτείνει η ευρωπαϊκή επιτροπή».

Και συνέχισε: «Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε εκπτώσεις ως προς αυτό το πλάνο και άλλες 15 χώρες συντάσσονται με αυτήν την άποψη. Από εκεί και πέρα προφανώς θα χρειαστεί να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί. Οι ίδιοι πόροι είναι σημαντικοί, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν επιβαρύνουμε τις πιο πλούσιες χώρες. Δεν είμαι σε θέση να σας πω ότι αν θα κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση μέχρι το Δεκέμβριο. Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα είναι δύσκολο. Ο πρόεδρος το κατέστησε σαφές».

Σχετικά με την τα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να στηρίξει την κοινωνία με μέτρα. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα γιατί έχουν μπει στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος».

«Η στήριξη που παρέχουμε δεν είναι καθόλου αμελητέα. Δεν περιμένω μαγικές ευρωπαϊκές λύσεις για μία τεράστια έκτασης παρέμβαση. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Να διαβεβαιώσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο. Δεν μιλάμε για κανονικές συνθήκες. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτήν την αρχή. Η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει», είπε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε ότι «η διαφορά η δικιά μας από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, τα υλοποιούμε. Είναι επιλογή της χώρας να προσθέτει ολοένα και περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα παραγωγής είναι αυτή που χαμηλώνει τις τιμές. Η πολιτική αυτή είναι μία πολιτική την οποία η κυβέρνηση θα την ενισχύσει και θα προσθέσει στο μείγμα και περισσότερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης».

«Θα συμπληρώνουμε το μείγμα παραγωγής της ενέργειας με φυσικό αέριο, το οποίο ελπίζω να μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Αυτή η κατεύθυνση είναι μία κατεύθυνση η οποία είναι δεδομένη και στην οποία θα επιμείνουμε με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία μας, είναι σαφές ότι δεν πρέπει να επιβάλουμε ένα πρόσθετο κόστος, καθώς δεν έχει ακόμα τις τεχνικές λύσεις για να μπορέσει να πετύχει την απανθρακοποίηση. Η πράσινη μετάβαση πρέπει να συνδυάζεται με τη στήριξη της παραγωγικής Ευρώπης», συμπλήρωσε.

«Χρειαζόμαστε δημοσιονομική ευελιξία»

Σε ερώτηση για την ενεργειακή κρίση και τις επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να στηρίζει και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσα μία επιπλέον στήριξη με 55 εκατομμύρια. Χρειαζόμαστε δημοσιονομική ευελιξία και αν καταφέρουμε να την κερδίσουμε, αυτή δεν θα αλλάξει τους στόχους για τα πλεονάσματα, αλλά θα καταφέρουμε να προσθέσουμε κάποια στοχευμένα μέτρα».