Την ανάγκη συνέχισης της στήριξης προς την Ουκρανία, προκειμένου να προσέλθει από την ισχυρότερη δυνατή θέση σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο. Παράλληλα, επανέφερε την ελληνική πρόταση για ναυτική εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα και ζήτησε ουσιαστική συμμετοχή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Συμμαχία των Προθύμων οφείλει να συνεχίσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, με στόχο το Κίεβο να διατηρήσει την ισχυρότερη δυνατή διαπραγματευτική θέση ενόψει οποιασδήποτε διαδικασίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη άμεσης επίτευξης εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναστολή των επιθέσεων κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, καθώς και των πληγμάτων εναντίον εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επανέφερε την πρότασή του για ναυτική εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα, αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας της εμπορικής ναυσιπλοΐας εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής και συνεχίζει να παρέχει τη στήριξή της.

Ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ζήτησε ο Μητσοτάκης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στον ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η Ευρώπη στις διπλωματικές διεργασίες για την Ουκρανία.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξασφαλίσει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμμετάσχει ενεργά τόσο στη διαμόρφωση της διαδικασίας όσο και στον καθορισμό του περιεχομένου μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Στόχος, όπως επισήμανε, είναι η διασφάλιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων ασφαλείας, καθώς οι αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας συνδέονται άμεσα με τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε διαφορετική θέση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς έχει αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες και έχει αναπτύξει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας.

Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρέμβασής του όπως μεταφέρθηκε από κυβερνητικές πηγές, εντάσσεται στην ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη δική της ασφάλεια.