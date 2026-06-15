Κυρ. Μητσοτάκης: Από Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη ξεκινά τις περιοδείες του στην Αττική

Την έναρξη ενός νέου κύκλου περιοδειών στην Αττική σηματοδοτεί η αυριανή επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Δήμο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, με πρόγραμμα που εστιάζει σε υποδομές, υγεία, πολιτική προστασία και άμεση επαφή με τους πολίτες.

Η επιλογή του συγκεκριμένου δήμου για την πρώτη στάση έχει πολιτικό και αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον, καθώς συνδέει την κυβερνητική παρουσία με ζητήματα καθημερινότητας, ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών και πρόληψης απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Πρώτη στάση στα αντιπλημμυρικά έργα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί στις 17.40 τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στον πυρήνα των παρεμβάσεων για την προστασία κατοικημένων περιοχών από ακραία καιρικά φαινόμενα, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανθεκτικότητα των υποδομών αποτελεί κρίσιμο θέμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κεντρική διοίκηση.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σημείο δίνει έμφαση στη σημασία των έργων πρόληψης, τα οποία αποκτούν αυξημένο βάρος μετά τις εμπειρίες των τελευταίων ετών από πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Βάρης

Αμέσως μετά, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Κέντρο Υγείας Βάρης. Η στάση αυτή εντάσσει στην περιοδεία και τη διάσταση της δημόσιας υγείας, με αναφορά στις πρωτοβάθμιες δομές περίθαλψης και στον ρόλο τους στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει την παρουσία του κράτους σε κρίσιμες υπηρεσίες πρώτης γραμμής, από την υγεία μέχρι την πολιτική προστασία, δίνοντας στην περιοδεία χαρακτήρα θεσμικής αυτοψίας και επαφής με πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Συνάντηση με εθελοντές δασοπυροσβέστες

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες στο Δημαρχείο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης. Η συνάντηση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της θερινής περιόδου υψηλής επιφυλακής για τις πυρκαγιές.

Οι εθελοντές αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην πολιτική προστασία, ειδικά σε περιοχές με αστικό ιστό, περιαστικό πράσινο και αυξημένη πληθυσμιακή πίεση κατά τους θερινούς μήνες. Η συνάντηση αναμένεται να αναδείξει τον ρόλο της συνεργασίας κράτους, αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων.

Επαφή με πολίτες στη Βούλα

Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στη Βούλα, κλείνοντας την επίσκεψη με πολιτική επαφή στη βάση της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη συνάντηση δίνει στην περιοδεία χαρακτήρα άμεσης επικοινωνίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο της σε τοπικό επίπεδο.