Κυρ. Μητσοτάκης από Τρίπολη: Κλάδος αιχμής για εμάς η εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία (pics)

Οπρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα εγκαταστάσεις ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη, όπου υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις οι οποίες ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή φαρμάκων, στηρίζουν την τοπική οικονομία και δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρο Τρύφων και τον Αντιπρόεδρο της ΠΕΦ Δημήτριο Δέμο, ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του νέου συγκροτήματος της DEMO, που θα είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής πενικιλινούχων και ογκολογικών φαρμάκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κέντρου παραγωγής της WIN MEDICA, το οποίο θα μπορεί να καλύψει άνω του 70% των εγχώριων αναγκών σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες, και της ερευνητικής και παραγωγικής μονάδας της FARAN, όπου θα δίνεται έμφαση σε ενέσιμα σκευάσματα με παράλληλο στόχο τη μελλοντική παραγωγή βιοτεχνολογικών φαρμάκων.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στις νέες υποδομές τονίστηκε ότι τα τρία έργα θα δημιουργήσουν περισσότερες από 1.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας επίσης στην παραμονή νέων επιστημόνων στην Ελλάδα αλλά και στο brain regain.

Επισημάνθηκε ακόμη ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στη διασφάλιση του φαρμακευτικού εφοδιασμού της ΕΕ, την προώθηση της έρευνας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας, ενισχύοντας παράλληλα την παραγωγική αυτάρκεια της χώρας.

Μετά την ξενάγηση ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Κάτι το οποίο εάν το συζητούσαμε πριν από κάποια χρόνια θα έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έχει γίνει σήμερα πράξη εδώ, στην Τρίπολη.

Θέλω, καταρχάς, να συγχαρώ τις δυναμικές επιχειρήσεις, τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες επέλεξαν αυτόν εδώ τον τόπο και αξιοποίησαν τα σημαντικά επενδυτικά κίνητρα που έδωσε η κυβέρνησή μας για να δημιουργήσουν καινοτόμες παραγωγικές μονάδες εδώ, στην Τρίπολη.

Σε μία περιοχή η οποία αναζητούσε, και αναζητά σε έναν βαθμό ακόμα, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, αποδείξαμε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη και ο παραγωγικός μετασχηματισμός, η μετατόπιση δηλαδή οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, μπορεί πράγματι να γίνει πράξη.

Εδώ, όπως είπε και ο κ. Δέμος, θα παράγονται ένα σημαντικό ποσοστό φαρμάκων, που θα καλύπτουν όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και τις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Καταλαβαίνω ότι σε μια εποχή που η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης αποκτά ολοένα και περισσότερη δυναμική, πόσο σημαντική προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας έχουν τέτοιου είδους επενδύσεις.

Και βέβαια, επενδύσεις στην φαρμακοβιομηχανία δεν γίνονται μόνο εδώ στην Τρίπολη. Δεκάδες επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα στα πλαίσια αυτού του πολύ σημαντικού εργαλείου, του clawback, το οποίο προτίθεται η κυβέρνησή μας να το συνεχίσει και να το ενισχύσει στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας.

Θέλω να σταθώ, όμως, ιδιαίτερα στις θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται. Μια νέα προοπτική για τα νέα παιδιά της Αρκαδίας, για τα νέα παιδιά της Πελοποννήσου, γι’ αυτούς οι οποίοι θα αναζητούν απασχόληση με καινούργια εργαλεία κατάρτισης, με προγράμματα κατάρτισης, έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκουν δουλειά σε αυτές εδώ τις φαρμακοβιομηχανίες, με αμοιβές -να το πούμε και αυτό- σημαντικά υψηλότερες του μέσου μισθού που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας, σε ένα περιβάλλον υπερσύγχρονο αλλά και εξαιρετικά ευχάριστο, με μια ποιότητα ζωής που μόνο η ελληνική περιφέρεια μπορεί να προσφέρει.

Διότι όταν μπορεί να συνδυάσει κανείς τη ζωή στην ελληνική περιφέρεια με μια καλά πληρωμένη δουλειά, καταλαβαίνουμε πόσο ελκυστική μπορεί να γίνει και η αποκέντρωση, για την οποία τόσο συχνά μιλάμε, αλλά τελικά έχουμε δυσκολίες πάντα να την κάνουμε πράξη.

Οπότε, πραγματικά, καλορίζικες οι καινούργιες μονάδες και ειδικά εδώ η μονάδα στην οποία βρισκόμαστε, που θα μπει πολύ σύντομα σε πλήρη παραγωγή.

Και βέβαια να πω κάτι τελευταίο, ότι για εμάς η εξαγωγική φαρμακοβιομηχανία είναι κλάδος αιχμής που θα στηριχθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση. Διότι είναι κλάδος ο οποίος είναι και κλάδος υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και κλάδος σημαντικής στρατηγικής αυτονομίας για τη χώρα μας.

Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τους επιχειρηματίες που αναλαμβάνουν το ρίσκο να επενδύσουν. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνει, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, τα προβλήματα του κλάδου και που θέλει να στηρίξει την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία προσφέροντας ανταγωνιστικό ποιοτικό φάρμακο στους Έλληνες ασθενείς, αλλά καλύπτοντας πανευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες ανάγκες σε καινοτόμα φάρμακα.

Οπότε και πάλι θερμά συγχαρητήρια».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε, το 2019, με τη δική σας εντολή, εγώ και ο κ. Παπαθανάσης ως Υπουργός Ανάπτυξης και Αναπληρωτής τότε, ψηφίσαμε τον πρώτο νόμο για το επενδυτικό clawback.

Με τον Βασίλη Κοντοζαμάνη που βλέπω εκεί, ως Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, υπογράψαμε την πρώτη ΚΥΑ για την εφαρμογή του και με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, τον κ. Τρύφωνα και τον κ. Δέμο, ξεκινήσαμε να αναλαμβάνουμε τις πρώτες αιτήσεις.

Και σήμερα, με μεγάλη υπερηφάνεια, σας παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε έναν κλάδο που φτιάχνει θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες και προσελκύει καινοτομία και εξειδίκευση που έχει τόσο ανάγκη η χώρα.

Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων σημείωσε: «Ευχαριστούμε, που είστε εδώ. Με χαρά υποδεχόμαστε και εσάς και τον Υπουργό Υγείας στις επενδύσεις αυτές στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Με τις επενδύσεις αυτές δημιουργούμε αίσθημα ασφάλειας, επάρκειας και αυτάρκειας στον Έλληνα ασφαλισμένο για πολύ σημαντικές κατηγορίες φαρμάκων. Μπορούμε να καλύψουμε πάνω από 70% των αναγκών μέσα από παραγωγές στην Τρίπολη.

Και βέβαια, σηματοδοτούμε και τη δυναμική που έχει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος αποδεικνύει ότι όταν η Ελλάδα θέλει, μπορεί να είναι ανταγωνιστική και στην παραγωγή και στην έρευνα.

Το σύνθημά μας είναι “παράγουμε Ελλάδα, μένουμε Ελλάδα”».

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ Δημήτριος Δέμος δήλωσε: «Υποδεχόμαστε σήμερα τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Υπουργό Υγείας μας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σε μία προσπάθεια που ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση το 2019 και βλέπουμε σήμερα να υλοποιείται με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια σε μία επαρχιακή πόλη σαν την Τρίπολη, με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας την περίοδο εκείνη, και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα hub φαρμακοβιομηχανίας, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πάρκα φαρμακοβιομηχανίας που υπάρχουν στις άλλες χώρες.

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση όπως ξεκινήσαμε, σήμερα να πούμε ότι το ελληνικό φάρμακο από την Τρίπολη μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του 30% των πενικιλινούχων φαρμάκων και το 30% των ογκολογικών ασθενών.

Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία στην Τρίπολη, με την παραγωγή πρώτων υλών και τελικών φαρμάκων σε ενέσιμη και πόσιμη μορφή, είμαστε περήφανοι γιατί βάζουμε την Ελλάδα στον χάρτη της Ευρώπης για το φάρμακο.

Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας».

Κυρ. Μητσοτάκης για την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου: «Μια εικόνα από το μέλλον»

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα την πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας, η οποία προσφέρει μαθήματα στον χώρο του φαρμάκου και άνοιξε τις πύλες της τον Φεβρουάριο στην Τρίπολη, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του νόμου που προβλέπει την ίδρυση αυτού του νέου τύπου εκπαιδευτικής δομής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό Κώστα Βλάση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με καθηγητές και σπουδαστές. Στο πλαίσιο της ξενάγησης στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για το πρόγραμμα δωρεάν θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης που προσφέρει η ΑΕΚ Φαρμάκου, με τους αποφοίτους να λαμβάνουν τίτλο επιπέδου 5 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης δημιουργούνται μέσω της σύμπραξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με οικονομικούς φορείς, στην προκειμένη περίπτωση με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, και αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Μέσω των Ακαδημιών οι καταρτιζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν σπουδές, άσκηση ή μαθητεία με αμοιβή και ασφάλιση, αναγνωρισμένο τίτλο και δυνατότητα συνέχισης στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι επαγγελματικοί φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την παροχή υποδομών, εργαστηριακού εξοπλισμού και τυχόν πρόσθετων πόρων, συνεισφέρουν στην εκπαίδευση προσωπικού που αποκτά εμπειρίες και δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες επιχείρησης.

Ενδεικτικό των ευκαιριών που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας μέσω των Ακαδημιών είναι πως τα μέλη της ΠΕΦ έχουν δεσμευτεί να απορροφούν τουλάχιστον το 40% των πιστοποιημένων αποφοίτων της Ακαδημίας της Τρίπολης.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στην Ακαδημία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Ξέρουμε ότι η αγορά εργασίας αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς και αυτό το οποίο γίνεται εδώ στην Τρίπολη, θα έλεγα ότι είναι μια εικόνα από το μέλλον, καθώς εδώ ιδρύθηκε η πρώτη Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου.

Τι είναι αυτό, με απλά λόγια; Είναι μια σύμπραξη μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και του Υπουργείου Παιδείας έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε σε νέα παιδιά εκείνη την κατάρτιση και την αμειβόμενη πρακτική άσκηση ώστε μετά από δύο χρόνια να μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας εδώ κοντά, στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, όπου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουν νέες παραγωγικές μονάδες.

Η κυβέρνησή μας στηρίζει έμπρακτα την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να περάσουμε ένα μήνυμα ότι στη σημερινή αγορά εργασίας μπορεί κάποιος να βρει πολύ καλές ευκαιρίες απασχόλησης ακολουθώντας ακριβώς αυτόν τον δρόμο.

Και εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο σχολείο-κέντρο εκπαίδευσης της Τρίπολης, λειτουργούν από Επαγγελματικά Λύκεια μέχρι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, μέχρι ΣΑΕΚ, μέχρι την Ακαδημία Επαγγελματικής Κατάρτισης Φαρμάκου. Ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο δείχνει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όχι απλά έχει σφυγμό και παλμό, αλλά αποτελεί πρώτη και όχι δεύτερη επιλογή για πολλά νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο.

Θερμά συγχαρητήρια, λοιπόν, σε όλους όσοι υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Προσβλέπω, κ. Υπουργέ, σύντομα να έχουμε και άλλες ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης σε άλλες περιοχές της χώρας, ώστε μαζί με την τοπική επιχειρηματικότητα, μαζί με την βιομηχανία, μαζί με την μεταποίηση, μαζί με την παραγωγή να μπορούμε να διαμορφώνουμε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που θα εξασφαλίζουν στους αποφοίτους, σε νεαρή ηλικία, πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση, με καλούς μισθούς και πολύ καλές προοπτικές εργασίας».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης ανέφερε: «Να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που μας επισκέφθηκε σήμερα στην Τρίπολη.

Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του Υφυπουργού, κατάλαβα το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο Πρωθυπουργός για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δείξουμε ότι είναι μια επιλογή πραγματική για τα νέα παιδιά και όχι δεύτερη επιλογή, όπως ήταν στο παρελθόν.

Σήμερα λοιπόν επισκεφθήκαμε την Ακαδημία Φαρμάκου, η οποία είναι η πρώτη ουσιαστικά σύμπραξη ιδιωτικού με το Δημόσιο, όπου η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας ήρθε και συμβάλλετε μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, βγάζουμε τους πρώτους εκπαιδευόμενους, αυτούς οι οποίοι θα βρουν κατευθείαν δουλειά στις φαρμακοβιομηχανίες και αυτό δείχνει πραγματικά πως μπορούμε να συνδέσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας».