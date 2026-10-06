Κυρ. Μητσοτάκης από ΣΕΒ: Πετύχαμε άλματα αυτά τα 7 χρόνια – Από το περιθώριο η Ελλάδα πέρασε στην ανάπτυξη και στο επίκεντρο της ΕΕ

Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ανοιχτής εκδήλωσης της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη μείωσή του μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.

«Σας απευθύνομαι για 7η φορά ως πρωθυπουργός από το βήμα της γενκής συνέλευσης του ΣΕΒ και ναι αρκεί να αναλογιστούμε την διαδρομη της χώρας σε αυτό το διάστημα για να διαπιστώσουμε τα άλματα που τα οποία έχουμε πετύχει, γιατί πράγματι από την καθήλωση η Ελλάδα κατάφερε να περάσει στην ανάπτυξη και από το περιθώριο της Ευρώπης να βρεθούμε στο επίκεντρό της. Ήταν μία προσπάθεια δύσκολη αλλά γρήγορη σε σχέση με τα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό αποτυπώνονται οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ, ενώ υπογράμμισε πως, παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι, για πρώτη φορά από το 1980, η χώρα καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές.

Όπως ανέφερε, η αξιοπιστία που έχει ανακτήσει η ελληνική οικονομία επιτρέπει πλέον στην Ελληνική Δημοκρατία να δανείζεται φθηνότερα από επτά χώρες της G7, εξέλιξη που, όπως είπε, ελάχιστοι θα μπορούσαν να προβλέψουν πριν από μερικά χρόνια.

Ενώ ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει στην τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, σημειώνοντας ότι η χώρα κατέκτησε με μεγάλο κόπο την αξιοπιστία που είχε χάσει την προηγούμενη δεκαετία. Πρόσθεσε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, εντός των ορίων που θέτουν οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Σημειώνεται ότι επίσημος προσκεκλημένος είναι ο François Villeroy de Galhau, Επίτιμος Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, ο οποίος θα συνομιλήσει στη σκηνή με τον δημοσιογράφο Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.