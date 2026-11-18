Στη σημασία της πρωτοβουλίας της 4ης Διακυβερνητικής με την Κύπρο, στην κοινή στάση με τη Λευκωσία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις που έκανε με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Η Διακυβερνητική ήταν μια πρωτοβουλία που είχες προτείνεις το 2023 και έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς γιατί διευρύναμε το πλαίσιο της συνεργασίας και πέραν των εθνικών θεμάτων» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης προς τον κ. κ. Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα επισήμανε ότι «έχουμε μπροστά μας τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όπου Ελλάδα και Κύπρος έρχονται με ταυτόσημες θέσεις για να προφυλάξουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής».

Όπως τόνισε «είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι η συνεργασία με την Κύπρο έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών για θέματα όπως πολιτικής προστασίας, παιδεία κ.α.».