Στη σημασία της πρωτοβουλίας της 4ης Διακυβερνητικής με την Κύπρο, στην κοινή στάση με τη Λευκωσία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις που έκανε με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη.
«Η Διακυβερνητική ήταν μια πρωτοβουλία που είχες προτείνεις το 2023 και έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς γιατί διευρύναμε το πλαίσιο της συνεργασίας και πέραν των εθνικών θεμάτων» είπε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης προς τον κ. κ. Χριστοδουλίδη.
Παράλληλα επισήμανε ότι «έχουμε μπροστά μας τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όπου Ελλάδα και Κύπρος έρχονται με ταυτόσημες θέσεις για να προφυλάξουμε την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής».
Όπως τόνισε «είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι η συνεργασία με την Κύπρο έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών για θέματα όπως πολιτικής προστασίας, παιδεία κ.α.».
Όσον αφορά το Κυπριακό ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε «προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή» και χαιρέτισε «τη μεγάλη προθυμία σου να μπεις στον πυρήνα αυτής της συζήτησης και η Ελλάδα προφανώς θα υποστηρίζει διαρκώς τις θέσεις της Κύπρου».
Παράλληλα, στο τέλος των δηλώσεων δεν έλειψε και η αναφορά στα αθλητικά και συγκεκριμένα στον χθεσινό αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι που έγινε στο νησί. «Έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό, έγινε το ματς της 10ετίας στην Ευρωλίγκα Το ματς μας θύμισε τη δύναμη του αθλητισμού και ότι ποτέ δεν μπορείς να λες για ένα ματς ότι έχει τελειώσει».
«Οι συναντήσεις αυτές φέρνουν εκ του αποτελέσματος παραδοτέα σε θέματα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών μας», είπε από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης για την Διακυβερνητική Ελλάδας-Κύπρο
Όπως σημείωσε «θα συζητήσουμε και το Κυπριακό σε συνέχεια της συνάντησης Γεραπατρίτη-Φιντάν στις Βρυξέλλες και εν αναμονή του καθορισμού ημερομηνίας από τον ΓΓ του ΟΗΕ για τη σύγκληση τριμερους συνάντησης με στόχο να προχωρήσουμε σε διευρυμένη διάσκεψη για επανέναρξη των συνομιλιών».
Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε κατά την άφιξή του στην Κύπρο ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κωνσταντίνος Κόμπος.