Κυρ. Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Κοινή ανησυχία των ευρωπαϊκών χωρών το πώς θα γίνει πιο φθηνή η ενέργειά μας

Στην ανάγκη συμμετοχής της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην οικονομική ανθεκτικότητα και στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Ακόμη θυμάμαι την πρώτη Σύνοδο που έλαβε χώρα στην Πράγα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Τεσσεράμισι χρόνια μετά, εξακολουθούμε να είμαστε αντιμέτωποι με μια ανοιχτή σύγκρουση στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Θέλω να είμαι σαφής, και νομίζω ότι αυτό απηχεί την άποψη όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση σχετικά με μια μακρόχρονη ειρήνη στην Ουκρανία και σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης χωρίς την παρουσία της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι σχετικές συζητήσεις θα συνεχιστούν, τονίζοντας την ανάγκη παρουσίας των ευρωπαϊκών θεσμών. «Αύριο θα συζητήσουμε περαιτέρω τα ζητήματα αυτά. Η άποψή μου είναι ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να είναι παρόντες και μπορούν να συμπληρωθούν από άλλες χώρες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη επίτευξης κατάπαυσης του πυρός, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα. «Ως πρώτο βήμα πρέπει να επικεντρωθούμε σε μια κατάπαυση του πυρός. Ανησυχώ ιδιαιτέρως με όσα συμβαίνουν στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς έχω ήδη αναφερθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας στην ανάγκη μιας παγκόσμιας κατάπαυσης του πυρός σε σχέση με τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων».

Όπως πρόσθεσε, «αυτός είναι ένας τομέας απόλυτης προτεραιότητας για οποιαδήποτε συζήτηση θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες».

Αναφορά στη Μέση Ανατολή και την οικονομική αβεβαιότητα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης. «Βρισκόμαστε στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, αρκετά μακριά από τη δική μου χώρα, την Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι υπάρχει και μια άλλη σύγκρουση, η οποία έχει προκαλέσει οικονομική αβεβαιότητα και λαμβάνει χώρα στη Μέση Ανατολή».

Συνδέοντας τις διεθνείς εξελίξεις με την οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης, σημείωσε πως «οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια κοινή ανησυχία σχετικά με το πώς η ενέργειά μας θα γίνει φθηνότερη, πώς θα αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις εξαρτήσεις που υπονομεύουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και τη μελλοντική μας ασφάλεια».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αυτονομίας σε στρατηγικούς τομείς. «Είτε μιλάμε για την εισαγωγή ενέργειας και την ανάγκη της Ευρώπης να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια, είτε μιλάμε για κρίσιμες πρώτες ύλες, για δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης ή για το διάστημα, πρόκειται για ικανότητες που η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Είμαι σίγουρος ότι η συζήτηση που θα έχουμε αύριο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι πολύ σημαντική, διότι πιστεύω ότι είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αφιερώσει αρκετό χρόνο σε αυτό το θέμα», είπε.

Και πρόσθεσε πως «οι ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ σημαντικές, όπως και οι προκλήσεις αλλά και οι απειλές που τίθενται από την ανεξέλεγκτη πορεία αυτής της τεχνολογίας».

Ο πρωθυπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσει αυτά τα θέματα με μεγάλη λεπτομέρεια».