Κυρ. Μητσοτάκης: Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης, έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε

Στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Instagram, ενημερώνοντας τους πολίτες για τα εισοδηματικά κριτήρια, τα ποσά της ενίσχυσης και τις προθεσμίες.

Όπως ανακοίνωσε, σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, άνοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 4 Δεκεμβρίου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η φετινή ενίσχυση αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ το επίδομα αυξάνεται κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ένας δικαιούχος φτάνει τα 1.560 ευρώ, έναντι 350 ευρώ το 2019.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από τις 24.000 ευρώ το 2019 στις 34.000 ευρώ σήμερα.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το επίδομα καλύπτει όλους τους διαφορετικούς τρόπους θέρμανσης, ενώ το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, με μεγαλύτερη στήριξη στις περιοχές όπου επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ενεργειακή κρίση και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, την οικονομική ανάπτυξη και τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, προκειμένου να ενισχύσει τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τις δυνατότητες του προϋπολογισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.