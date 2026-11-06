Κύπρος: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίσκεψη Φιντάν στα κατεχόμενα – «Ακόμη μία πρόκληση»

Την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου καταδίκασε το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ.

Στην ανακοίνωσή του, το κυπριακό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει παράνομη την παρουσία του Τούρκου υπουργού στις υπό τουρκική κατοχή περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτελεί ακόμη μία προκλητική ενέργεια της Άγκυρας, την οποία εντάσσει στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.